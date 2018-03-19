Galatasaray’da Fenerbahçe maçı sonrasındaki sevincin nedeni; Şampiyonluk havası!

Fenerbahçe maçının peşinde Florya’da taraftarının sevgi gösterilerini yadırgayanlar olmuş vesorusu gündeme getirilmişti. Fakat bu sevincin gerçek nedeni kesin oldu.

Bunun planlı bir işlem olduğu dile getirildi. Fenerbahçe maçı öncesi son antrenmanın taraftara açılması bu stratejinin adımlarından biriydi. Çünkü Fatih Terim’e kadar, üstünlük havasına girmek için taraftarla bütünleşmek gerekiyordu ve bunun için bir arada edinmek şarttı. Bunun için bir adım atıldı, taraftar da buna karşılık verdi. Derbi sonrasında ise Galatasaray maçı kaybetse de, taraftar Florya’ya çıkarma yapacaktı. Sarı-kırmızılılarda yine iki haftadır maçlara bu vesileyle otobüste şarkılar söyleniyor ve deyim yerindeyse havaya giriliyor.

Bu da yine kayda değer bir motivasyon unsuru olarak gösteriliyor. Son iki haftadır bu pozitif tablonun futbolcular üzerinde olumlu etkiler yarattığı saptandı. Cim-Bom’da taraftar organizasyonlarının büyük maçlardan önce yine olacağı bildirildi.

Buna göre Trabzon, Başakşehir ve Beşiktaş maçları öncesinde de Florya ya da Türk Telekom Stadı’nda taraftarla takımla buluşturulacak.

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Kaynak: www.sporx.com

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