Galatasaray’da Fenerbahçe için çok kritik 6 şey

Cumartesi günü sezonun en kritik maçlarından birisine Fenerbahçe deplasmanında çıkacak olan Galatasaray’da hazırlıklar sürüyor.

Hafta başından bu yana rakibin pozitif ve eksi yönlerini masaya yatıran teknik direktör Fatih Terim galibiyet planını belirledi. Futbolcularına Fenerbahçe’yi adeta ezberleten deneyimli hoca 6 kilit nokta üstünde duruyor. Oyun planında hiçbir değişiklik yapmayacak olan Terim planını galip gelmek üzerine kurdu. İşte dev derbide Sarı-Kırmızılılar’ın yapacakları ve katiyen yapmayacakları:

CİMBOM’UN YAPACAKLARI



1-STOPERLERE ÇIKARKEN BASKI

Rakip çıkarken stoper ve beklere şok zorlama yapılacak. Fenerbahçe’nin bakımlı oyun kurması engellenecek. Kişisel hatadan en çok gol yiyen takım olan Sarı-Lacivertliler hataya zorlanacak.

2-OYUN KONTROLÜ ELDE OLACAK

Sakin ve sakin olunacak. Defanstan kısa paslarla çıkılacak. Sürekli ayağa pas yapılarak oyun denetleme edilecek. Fenerbahçe’nin tempoyu yükseltmesine müsade verilmeyecek.

3-TOPLU DEFANS, TOPLU HÜCUM

Top rakipteyken 10 birey de topun arkasına geçecek. Fakat hücumda da cümbür cemaat etkin rol oynayacak. Belhanda ve Feghouli demarke pozisyonda topla buluşması sağlanacak.



CİMBOM’UN YAPMAYACAKLARI



1-YERSIZ FAUL YERINE GETIRMEK YOK

Gereksiz yerlerde elbette faul yapılmayacak. boylu boslu isimlere sahip olan Fenerbahçe’ye kaleye yakın bölgelerden duran topları tabanca olarak kullanma fırsatı verilmeyecek.

2-GERIYE DOĞRU YASLANMAK YASAK

TARAFTAR desteğine arkasına alacak olan Fenerbahçe’nin zorlama kurmasına müsade verilmeyecek. Skor ne olursa olsun geriye doğru yaslanılmayacak. Teftiş rakibe verilmeyecek.

3-AMAN KAN BASINCI YÜKSELMESİN

Rakip ve hakemle kesinlikle oynanmayacak. Tansiyonu yükseltecek hareketler kesinlikle yapılmayacak. Tribünlere kulaklar kapatılacak, konsantrasyon katiyen bozulmayacak..

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Kaynak: www.sporx.com

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