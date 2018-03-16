Galatasaray’da Fenerbahçe için çok kritik 6 şey

Hafta başından bu yana rakibin pozitif ve eksi yönlerini masaya yatıran teknik direktör Fatih Terim galibiyet planını belirledi. Futbolcularına Fenerbahçe’yi adeta ezberleten deneyimli hoca 6 kilit nokta üstünde duruyor. Oyun planında hiçbir değişiklik yapmayacak olan Terim planını galip gelmek üzerine kurdu. İşte dev derbide Sarı-Kırmızılılar’ın yapacakları ve katiyen yapmayacakları:
CİMBOM’UN YAPACAKLARI
1-STOPERLERE ÇIKARKEN BASKI
Rakip çıkarken stoper ve beklere şok zorlama yapılacak. Fenerbahçe’nin bakımlı oyun kurması engellenecek. Kişisel hatadan en çok gol yiyen takım olan Sarı-Lacivertliler hataya zorlanacak.
2-OYUN KONTROLÜ ELDE OLACAK
Sakin ve sakin olunacak. Defanstan kısa paslarla çıkılacak. Sürekli ayağa pas yapılarak oyun denetleme edilecek. Fenerbahçe’nin tempoyu yükseltmesine müsade verilmeyecek.
3-TOPLU DEFANS, TOPLU HÜCUM
Top rakipteyken 10 birey de topun arkasına geçecek. Fakat hücumda da cümbür cemaat etkin rol oynayacak. Belhanda ve Feghouli demarke pozisyonda topla buluşması sağlanacak.
CİMBOM’UN YAPMAYACAKLARI
1-YERSIZ FAUL YERINE GETIRMEK YOK
Gereksiz yerlerde elbette faul yapılmayacak. boylu boslu isimlere sahip olan Fenerbahçe’ye kaleye yakın bölgelerden duran topları tabanca olarak kullanma fırsatı verilmeyecek.
2-GERIYE DOĞRU YASLANMAK YASAK
TARAFTAR desteğine arkasına alacak olan Fenerbahçe’nin zorlama kurmasına müsade verilmeyecek. Skor ne olursa olsun geriye doğru yaslanılmayacak. Teftiş rakibe verilmeyecek.
3-AMAN KAN BASINCI YÜKSELMESİN
Rakip ve hakemle kesinlikle oynanmayacak. Tansiyonu yükseltecek hareketler kesinlikle yapılmayacak. Tribünlere kulaklar kapatılacak, konsantrasyon katiyen bozulmayacak..
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Kaynak: www.sporx.com
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