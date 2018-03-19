Galatasaray’da Fatih Terim farkıyla Fenerbahçe maçı…

Ezeli rakibi Fenerbahçe’yi Kadıköy’de yenme hasretini 19 yıla çıkarsa da engebeli deplasmandan istediğini alarak dönen Galatasaray, üstünlük yolunda önemli bir adım attı.

Buradan aldığı beraberlikle ezeli rakibiyle arasındaki 6 puanlık farkı korumayı başaran Cimbom, evine de mutlu döndü. Ligin birincil yarısında oynadığı Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir gibi engebeli deplasmanlardan eli boş dönen Sarı-Kırmızılılar, bu kez rakibine fırsat tanımadı.

Galatasaray’ın altın değerindeki 1 puanında ise en büyük pay sahibi teknik direktör Fatih Terim olarak göze çarptı. Dev derbiden 1 gün önce takımın idmanını TT Stadı’nda taraftarlara açan İmparator, oluşturulan sinerjiyle birlikte futbolcularını motive etti. Hafta aralarında da öğrencileriyle fırsat buldukça bire bir görüşmeler gerçekleştiren tecrübeli çalıştırıcı, takımına güven aşılamayı başardı.

ŞAŞ VE DAVALA KONSATRE ETTİ

“Yenemiyorsan, yenilme” düşüncesiyle Kadıköy’e dışarı giden Sarı-Kırmızılılar’da Terim’in yardımcıları da alınan 1 puanda etkili oldu. Daha önce Galatasaray formasıyla Ülker Stadı’nda çoğu kere maça meydana çıkan Ümit Davala ile Hasan Şaş, ezberden bildikleri atmosferden etkilenmemeleri için futbolcuları maça konsantre etti.

YÖNETİCİLER ‘AH, VAH’ ETTİ: ELİMİZDEN KAÇIRDIK

Kadıköy’de başkan Mustafa Cengiz’le birlikte takımlarını yalnız bırakmayan yöneticiler, hasretin 19 yıla çıkmasına yandı. Kaçan pozisyonları ‘Ahlar, vahlar’ eşliğinde izleyen Cengiz yönetimi, değerlendirilemeyen fırsatlara yandı. İstediklerini alarak dönseler de buruk bir sevinç yaşamış idarecilerin kendi aralarındaki konuşmalarında, “Fenrbahçe’yi elimizden kaçırdık” yorumları yaptıkları ifade edildi.

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Kaynak: www.sporx.com

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