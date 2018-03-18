Galatasaray’da 90+4’te dikkat çeken tweet

Fenerbahçe derbisinde 90+4’te Tolga Ciğerci’nin kaçırdığı fantastik gol pozisyonu sonrası Galatasaraylı taraftarlar saç-baş yoldu.

Sarı-kırmızılı kulübün devlete ait twitter hesabı pozisyonun peşinde şu yorumu yaptı: “Bu kaçan golü anlatacak bir sözcük bulamıyoruz… Şahane!”

Fatih Terim maçın ardındaki kaçan gollere dikkat çekerken, “Açıkçası oyun memnuniyet etti. Defansı organize edersiniz, hücumu stratejisi kurgulayabilirsiniz, tüm strateji anlayışı ortaya koyarsınız. Lakin top çizgiyi geçmeyince yapacak bir şey kalmaz” dedi.

Maçın peşinde ise yıkılan Tolga’yı Gomis avunma etti

90+4′ Bu kaçan golü anlatacak bir sözcük bulamıyoruz… Fantastik! #FBvGS

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 17 Mart 2018

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Kaynak: www.sporx.com

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