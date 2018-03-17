Galatasaray’a derbi sonrası meşaleli karşılama

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe ile Kadıköy’de 0-0 berabere kaldı ve aldığı 1 puanla haftayı lider olarak kapatmayı garantiledi.
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Kadıköy’de özellikle son dakikalarında iki kez gole fazla yaklaşan Galatasaray, Florya’da da coşkuyla karşılandı.
Galatasaray taraftarları maçın peşinde otobüsle Florya’ya gelen takımlarını meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. Sarı-kırmızılı takımı içeren otobüsteki oyuncular da taraftara tezahüratlarla karşılık verdi.
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Kaynak: www.sporx.com
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