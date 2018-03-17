Galatasaray’a derbi sonrası meşaleli karşılama

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe ile Kadıköy’de 0-0 berabere kaldı ve aldığı 1 puanla haftayı lider olarak kapatmayı garantiledi.

Kadıköy’de özellikle son dakikalarında iki kez gole fazla yaklaşan Galatasaray, Florya’da da coşkuyla karşılandı.

Galatasaray taraftarları maçın peşinde otobüsle Florya’ya gelen takımlarını meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. Sarı-kırmızılı takımı içeren otobüsteki oyuncular da taraftara tezahüratlarla karşılık verdi.

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Kaynak: www.sporx.com

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