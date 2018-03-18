Galatasaray taraftarından Aziz Yıldırım tezahüratı

Sahiden derbi “Vatan sana canım feda” tezahüratını iki ekip taraftarı birlikte yapması ile başladı. “Şehitler Ölmez Vatan bölünmez” diye haykıran Galatasaray tribünlerine Fenerbahçe taraftarından alkış geldi.

Arkasından Fenerbahçe tribünlerinden Galatasaray aleyhine yoğun bir şekilde ağzı bozuk tezahürat yapıldı. Sarı-lacivertli ekip bu yüzden PFDK’ya sevk edilecek.

Keza Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Cenk Başak da derbi öncesi Galatasaray tribünlerine yaptığı el hareketi yüzünden PFDK’lık olacak.

Tekrar Galatasaraylı taraftarların, deplasman tribününe alışılagelmiş kapı yerine tünelden alınması da Fenerbahçe’nin canını yakacak.

Maç biter bitmez Fenerbahçe tribünleri “Ali Koç Başkan, Fenerbahçe kazanan” diye bağırdı. Galatasaray tribünleri ise, “Aziz Başkan bizi bırakma” ve “teşekkür ederim Aziz Başkan teşekkür ederim” diye bağırdı.

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Kaynak: www.sporx.com

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