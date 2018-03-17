Galatasaray taraftarına Kadıköy’de büyük bir sürpriz

Fenerbahçe ile Galatasaray aralarında oynanacak dev derbiden önce Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı’nda da büyük bir hazırlık var. Bütün biletlerin tükendiği derbi maçta Kadıköy bu kez ilk kez ful çekecek. Sarı-lacivertli taraftarlar, sabahın birincil saatlerinden itibaren Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı’nın civarda toplanmaya başlarken, Fenerbahçe lehine yapılan tezahüratların dozajı da her geçen dakik artmaya başladı. Fenerbahçe taraftarının yanı sıra Fenerbahçe Yönetimi de Galatasaray’a büyük bir sürpriz hazırladı. Dev derbiyi statta misafir tribününde takip edecek olan Galatasaray taraftarına Fenerbahçe marşları dinletmek ve seslerini bastırmak içi hazırlık yapan sarı-lacivertli yönetim misafir tribününün anında önüne dev hoparlör sistemi kurdu.

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Kaynak: www.sporx.com

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