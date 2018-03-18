Gael Clichy’den hakem eleştirisi

‘in Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardındakiaçıklamalarda bulundu.

Takımın tecrübeli oyuncusu Clichy, hakemlerin kararlarına uyarı çekti.

İşte Gael Clichy’nin maç sonundaki açıklamaları…

”İyi bir maç oldu. Bazen normalden çok daha pozitif mücadele etmeniz gerekiyor. Biz de bunu yaptık. Futbol haricen bir takım faktörler de girdi lakin 10 birey kalmamıza rağmen mükemmel mücadele ettik.”

”Puanlar birbirlerine fazla yakın. Son haftalarda puan kayıpları yaşamıştık. Lakin şöyle bir hakiki var, futbolun içindeki cümbür cemaat hakem de dahil işlerini mükemmel yapmalı. Oyunun içine bu dek girmemeliler. Bu yeniden gözden eçirilmeli. Şampiyonluk için ise bizim maç maç gitmemiz lazım.”

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Kaynak: www.sporx.com

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