G.Saray F.Bahçe’yi U-17’de farklı mağlup etti

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Elit U17 Ligi’nde, Galatasaray U17 takımı, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Fenerbahçe U17 takımını ağırladı. Galatasaray U17 takımı, Fenerbahçe U17 takımını 5-1 mağlup etmeyi başardı. 

Elit Lig U17 Ligi 26. haftasında, Galatasaray’lı ve Fenerbahçe’li gençler, Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri’nde karşısında karşıya geldi. 

Galatasaray’da, Fırat Güllü, attığı 4 gol ile karşılaşmada yıldızlaşırken, 1 gol de Ali Yavuz Kol’dan geldi. 

Galatasaray Elit U17 Ligi’nde aldığı bu sonuçla liderliğini sürdürdü. 

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANILDI 

Rastlama öncesinde Galatasaray ve Fenerbahçe 17 yaş altı takımları Türk Bayrağı ile verdikleri pozda Çanakkale Şehitleri’ni andı. 

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Kaynak: www.sporx.com
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