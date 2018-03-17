Fransızlara göre Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin adamı

Fransa’dangazetesi, derbide belirleyici isminolacağı görüşünü öne taşıdı. Gazetenin başlığında, “” denilerek, önemine değinildi.

Gomis’in yıldızlaşması halinde ayrıca Fenerbahçe ile farkın açılacağı keza de Beşiktaş’ın da yakınlaşmasının engelleneceği bildirildi. öte taraftan, Gomis’in 24 maçta attığı 25 gole bir yazı yazıldı. Fransız yıldızın, Avrupa’nın manâlı isimlerini geçtiği dile getirildi. Fransa Milli Takımı için de 32 yaşındaki golcünün geleceğinin Süper Lig baştan sona şekilleneceği açıklama edildi.

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Kaynak: www.sporx.com

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