Fernando’dan Fenerbahçe beraberliği için itiraf

Galatasraylı futbolcu Fernando, sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe aleyhinde aldığı 0-0’lık beraberliğin ardından konuştu.

Beraberliğin kötü sonuç olmadığını vurgulayan Fernando, “Burada atmosferi mahsus geldik, zorlama bir maç bizi bekliyordu. Buraya inanarak geldi, kazanmak istiyorduk ve bunun için de her şeyi yaptık. Son anlarda birçok pozisyon yakaladık lakin olmadı. Başarı alamadık fakat beraberliğin de bizim için kötü olduğunu söyleyemem. Sakatlığım konusunda endişelenecek bir koşul değil, uzun zamandır oynamıyordum ve özellikle ikinci yarıda bazı sıkıntılar yaşadım ve devam edemedim” dedi.

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Kaynak: www.sporx.com

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