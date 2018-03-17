Fernando sarı gördü, Fenerbahçe çıldırdı!

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy’de karşılaşırken, sarı-kırmızılı oyuncu Fernando’nun ikinci devrenin 20. saniyesinde gördüğü sarı kart tartışmalara niçin oldu.

Brezilyalı oyuncunun Giuliano’ya yaptığı faulün peşinde hakem Bülent Yıldırım tarafından sarı kart çıkarken, sarı-lacivertli oyuncular ve teknik heyet uzun vakit karşı çıktı.

Bu pozisyon ardından kart cezalısı durumuna düşen Fernando, Trabzonspor maçında oynayamayacak

Öte yana 59. dakikada sakatlanan Fernando oyuna devam edemedi ve yerine Donk dahil oldu

İŞTE TARTIŞILAN O LAHZA

