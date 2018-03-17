Fernando sarı gördü, Fenerbahçe çıldırdı!

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy’de karşılaşırken, sarı-kırmızılı oyuncu Fernando’nun ikinci devrenin 20. saniyesinde gördüğü sarı kart tartışmalara niçin oldu.
İŞTE TARTIŞILAN O LAHZA
Brezilyalı oyuncunun Giuliano’ya yaptığı faulün peşinde hakem Bülent Yıldırım tarafından sarı kart çıkarken, sarı-lacivertli oyuncular ve teknik heyet uzun vakit karşı çıktı.
Bu pozisyon ardından kart cezalısı durumuna düşen Fernando, Trabzonspor maçında oynayamayacak
Öte yana 59. dakikada sakatlanan Fernando oyuna devam edemedi ve yerine Donk dahil oldu
İŞTE TARTIŞILAN O LAHZA
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Kaynak: www.sporx.com
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