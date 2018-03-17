Fernanda Muslera’dan derbi yorumu!

Fenerbahçe ile Galatasaray aralarında oynanan ve 0-0 biten maçın alın yazısı adamlarından olan Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe karşı galibiyeti yargı eden taraf olduklarının altını çizen, “çok büyük bir derbi, buraya gelirken de galip gelmek için geldik. Son dakikalarda da kazanmak için fırsatlar yakaladık. Oyun durmadı ve kesintisiz aktı. İki tarafın da bulduğu pozisyonlar vardı. Galip Gelmek istiyorduk fakat bir puan da bizim için kötü yok” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: www.sporx.com

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