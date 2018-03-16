”FENERSARAY” – Asırlık derbide dünden bugüne yaşananlar…

Fatih Terim: ”Final ya da intikam değil”

F.Bahçe’nin zaafı, G.Saray için ise ‘olabiliri”

Türk sporuna damga vuran ve “ters kardeşler” olarak adlandırılan Fenerbahçe ile Galatasaray’ın yüzyılı geçen rekabeti birçok acayip olaya şahit oldu.

İki ekip arasındaki 109 takvim rekabette ilk golü Galatasaraylı futbolcu Belirlenmiş Bülent Serdaroğlu attı.

17 Ocak 1909’da “Papazın Çayırı” olarak adlandırılan yerde yapılan birincil maçı 2-0 kazanan Galatasaray, rakibinden ilk 7 maçta gol yemedi.

– Fenerbahçe 5 yıl bekledi

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında birincil golü ve galibiyeti, rekabetteki 8. randevuda elde etti.

Union Club sahasında 4 Ocak 1914’te yapılan İstanbul Ligi maçını 4-2 kazanan Fenerbahçe, bu nedenle rakibi aleyhinde takriben 5 yıl süren suskunluğuna da son vermiş oldu.

Sarı-lacivertli takım namına Galatasaray’a tarihteki birincil golü ise Hasan Kamil Sporel attı.

– Asgari ve en fazla seyircili maçlar

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda minimum seyirci 17 Kasım 1922’deki karşılaşmaya geldi.

İttihat Sahası’nda sağanak aşağı, hakem Fethi Tahsin Başaran’ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kaldığı maçı, tamamı biletsiz 14 kişi izledi.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 21 Eylül 2003’te yapılan lig maçını ise 70 bin 125 seyirci izledi. Bu sayı, rakipler arasındaki bir maçı izleyen seyirci sayısındaki rekor olarak tarihe geçti.

– Rekabetin golcüleri

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 109 takvim rekabette azami golü Fenerbahçeli Akıllı Rıza Sporel attı. Sporel, Galatasaray’a karşısında oynadığı 42 maçta toplam 27 kez karşı taraf fileleri havalandırdı.

Akıllı Rıza Sporel’i, 24 golle yeniden bir Fenerbahçeli Alaattin Baydar izliyor. Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis’in 20, Galatasaraylı Metin Oktay’ın ise rekabette 19 golü bulunuyor.

sırası gelmişken, iki takımda da forma giyen Tanju Çolak’ın da 14’ü Galatasaray, 8’i Fenerbahçe formasıyla elde etmek üzere rekabette toplam 22 golü var.

Lig maçlarında ise Galatasaraylı Metin Oktay 9, Fenerbahçeli Aykut Kocaman 8 golle takımlarının en golcü isimleri oldu.

– Turgay Şeren’in rekoru

Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında en fazla oynama rekoru merhum Turgay Şeren’e ait.

A Milli Takım ve Galatasaray’ın unutulmaz kalecilerinden Şeren, Fenerbahçe’ye aleyhinde sarı-kırmızılı kaleyi 55 defa korurken, rekabette en fazla forma giyen futbolcu unvanını elinde bulunduruyor

– Istek batmış yıllar

İki takım, rekabetin bir takım dönemlerinde birbirlerine karşısında başarı bakımından menfaat kurmakta zorlandı.

Galatasaray defalarca 18, Fenerbahçe ise 11 maçta şampiyon gelemedi. Sarı-kırmızılı ekip, 17 Mayıs 1942’de 3-1 kazandığı maçın ardındaki bütün 18 maç galip gelemedi ve 1 Aralık 1946’daki 19. maçta sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler ise 20 Kasım 1949’da 2-0 kazandığı maçın arkasından defalarca 11 maç şampiyon gelemedi ve 22 Şubat 1953’te taraftarlarına 1-0’lık skorla Galatasaray galibiyeti armağan edebildi.

– 18 öbür statta karşılaştılar

Fenerbahçe ile Galatasaray, 386 maçın sığdığı rekabette 18 öbür statta karşılaştı.

Rakipler, İstanbul İnönü, Ali Sami Yen, Fenerbahçe, Taksim, Asalet, Ankara 19 Mayıs, Atatürk Olimpiyat, İzmir Atatürk, Ankaragücü, Türk Telekom, Yeni Erzurum (Şimdiki adı Erzurum Kazım Karabekir), Offenbach, Frankfurt, Köln, Mönchengladbach Borussia Park, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has, Manisa 19 Mayıs ve Antalya statlarında sahaya çıktı.

– Telaşı iki takımda da yaşayanlar

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde, birçok oyuncu futbolculuk hayatında iki formayı da giyme şansını buldu.

Son dönemde iki takımda da oynayan futbolcular şunlar:

Raşit Çetiner, Güngör Tekin, Erdoğan Arıca, Engin Verel, Mehmet Oğuz, Erhan Önal, Arif Kocabıyık, İlyas Tüfekçi, Tanju Çolak, Semih Yuvakuran, Selçuk Yula, Hasan Vezir, Benhur Babaoğlu, Elvir Boliç, Sedat Balkanlı, Saffet Sancaklı, Ahmet Şimşek, Sergen Yalçın, Emre Aşık, Fatih Akyel, Elvir Baliç, Haim Michael Revivo, Abdullah Ercan, Mehmet Yozgatlı, Stjepan Tomas, Servet Çetin, Emre Belözoğlu, Caner Erkin, Kazım Kazım, Mehmet Topal, Burak Yılmaz, Olcan Adın.

– Bir maçta dörder gol atanlar

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde şimdiye kadar benzer maçta bir futbolcu kadar maksimum atılan gol sayısı 4 oldu.

Galatasaraylı Celal İbrahim, Cemil Gürgen ve Metin Oktay ile Fenerbahçeli Akıllı Rıza Sporel, muhalif filelere bir maçta dörder gol atma başarısını gösterdi.

– En fazla görülen sonuç: 1-0

İki takımın 109 takvim geçmişinde, geride kalan 386 maçta en fazla görülen netice 1-0 oldu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda bütün 73 kere 1-0’lık netice ortaya çıktı, 48 kez 2-1’lik skor alındı.

– En fazla mart ayında karşılaştılar

Galatasaray ile Fenerbahçe, en çok mart, minimum ise temmuz aylarında karşılaştı.

İki takım, mart ayında 51 kez birbirleriyle karşılaştı, temmuz ayında ise sadece 10 kere maç yaptı.

– En öbür skorlu maç

İki ekip aralarında geride kalan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti, 7-0’lık sonuçla Galatasaray aldı.

İstanbul Ligi’nde 12 Şubat 1911’de yapılan maçı, Galatasaray 7-0 kazandı.

– Galatasaray’ın zaferleri

Galatasaray’ın, Fenerbahçe aleyhinde 109 takvim rekabette aldığı en bambaşka skorlu galibiyetlerin tablosu şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Netice 12.02.1911 Union Club İstanbul Ligi 7 – 0 04.05.1913 Union Club Özel 6 – 0 01.10.1914 İttihatspor Özel 6 – 1 15.03.1942 Itibar İstanbul Kupası 5 – 0 18.12.1960 İnönü Birinci Lig 5 – 0

– Fenerbahçe’nin ayrı skorlu galibiyetleri

Fenerbahçe ise rakibi Galatasaray karşısında şimdiye kadar en farklı skorlu galibiyeti, 2002-2003 sezonunun birincil yarısında Kadıköy’de yapılan maçta elde etti.

6 Kasım 2002’deki müsabakayı 6-0 şampiyon sarı-lacivertli takım, aynı zamanda lig maçlarında iki ekip arasındaki en öbür skorlu galibiyete imza attı.

– Fenerbahçe’nin zaferleri

Fenerbahçe’nin rakibi aleyhinde aldığı en ayrı skorlu galibiyetler şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Netice 06.11.2002 Fenerbahçe Süper Lig 6 – 0 23.02.1936 Fenerbahçe İstanbul Ligi 6 – 1 12.12.1976 Ankara 19 Mayıs Deprem Kupası 6 – 1 16.08.1980 İnönü TSYD Kupası 5 – 0 – En gollü maçlar

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki en gollü maçlarda, penaltılar dışında sporseverler toplam sekizer gol fark etti.

Ali Sami Yen Stadı’nda 5 Haziran 1983’te yapılan lig maçında rakipler 4-4 berabere kaldı. İki ekip aralarında 7 Şubat 2001’de oynanan Türkiye Kupası güya final karşılaşması da 4-4 sonuçlandı.

– Yarıda kalan maç ve tarihi tartışma

Rakiplerin 23 Şubat 1934 tarihinde yaptıkları İstanbul Ligi maçı futbolcular arasında meydana çıkan ağız dalaşı sebebiyle yarıda kaldı.

Taksim Stadı’nda yapılan maçın 60. dakikasında Galatasaraylı Kadri Dağ’ın, Fenerbahçeli M. Reşat Nayir’e attığı tekme ve Kadri’nin üzerine içten koşan Fenerbahçeli Fikret Arıcan’ın, Galatasaraylı Tevfik göre kucaklanıp, saha kenarına atılmasıyla saha bir anda karıştı. İki takım oyuncuları arasında başlayan kavgaya tribünlerdeki seyirciler de katılınca, olaylar büyüdü.

Yarıda kalan maçın gerisinde toplanan “Mıntıka Futbol Heyeti”, Türk spor tarihinin en ağır cezalarından birisini verdi ve Fenerbahçe’den 9, Galatasaray’dan 8 futbolcu edinmek üzere toplam 17 futbolcuyu uzun süreli cezalandırdı.

Bu cezalardan en karlı çıkan ekip Beşiktaş oldu, sezonu rakiplerinin önünde kazanan tamamladı.

– Yabancı hakemler

Rekabetin geçmişinde tanıdık olmayan hakemler de görev yaptı.

Bunlar arasında Çek, İngiliz, Yunan, İtalyan, Avusturyalı, Alman, İsviçreli, Rumen, Macar, Yugoslav, Belçikalı ve Bulgar hakemler bulunuyor.

– Tarihten yapraklar

Galatasaraylı Bahri Altıntabak, Fenerbahçeli Asalet Has ile Nezihi Tosuncuk, rekabet tarihinde keza kendi kalesine hem de muhalif kaleye gol atan oyuncular oldu.

Şevki Şenlen, Raşit Çetiner, İlyas Tüfekçi, Hasan Vezir, Saffet Sancaklı ve Tanju Çolak keza Galatasaray hem de Fenerbahçe formasıyla rekabette gol atma sevinci yaşadı.

Rekabette ekip değiştiren oyuncular aralarında eski takımlarında kaptanlık bandını taktıktan sonradan transfer olan futbolcular, Fenerbahçe kaptanıyken Galatasaray’a geçen Naci Erdem ve Galatasaray kaptanıyken Fenerbahçe’ye geçen Mehmet Oğuz olarak kayıtlarda yer aldı.

– Rekabet dostlukla hoş

Rekabetin 109 takvim geçmişinde böylece çok centilmenlik gösterisi yaşandı.

İki kulüp arasındaki rekabette son yıllarda büyüyen gerilime rağmen geçmişte futbolcu ve yöneticilerin centilmence davranışları, bu zevkli mücadeleye renk kattı.

Spor tarihçilerinin derlemelerine kadar, bir derbi öncesinde Fenerbahçe Başkaptanı Şampiyon Kulaksızoğlu, Galatasaraylılara, “Oberle kardeşler hasta, Hasan da sakatlanmış. Sizi karşımızda yetkisiz kadroyla bakmak istemiyoruz. Dilerseniz maçı erteleyelim.” diye haber göndererek maçın ertelenebileceğini iletti.

Fenerbahçe’nin bu önerisini kabul eden Galatasaray, oyuncuların iyileşmesinden daha sonra, 20 Ekim 1914’te yapılan erteleme maçında sarı-lacivertli rakibini 6-1 yendi.

– Beraber konut kiralayıp, ava çıkıyorlardı

Aynı kaynaklara kadar, rekabetin yeni başladığı dönemlerde Galatasaray ile Fenerbahçe sporcuları, ortak kiraladıkları evde kalıyor ve beraber ava çıkıyorlardı.

İki ekip sporcuları geceleri bir araya gelerek sohbet ediyordu. Yine bir gece sohbetin koyulaştığı sırada Galatasaray’dan Ali Sami Yen, Fenerbahçelileri, “Said, yarın bizimle maçınız var. Git yat ve dinlen.” diye uyardı.

– Ertelemeyi önerdiler

Rakipler arasında 17 Kasım 1922’de yapılan maç öncesinde de acayip bir şart yaşandı.

Bu tarihte Kadıköy’de rakiplerin maçı vardı. Maç öncesinde günlerce yağan yağmur sahayı adeta göle çevirmişti. Fenerbahçe Başkaptanı Galip Kulaksızoğlu, Galatasaray Kulübüne telefon ederek, “Saha fazla kötü, maçı erteleyelim.” dedi. Galatasaray Başkaptanı Necip Şahin, bunun üstüne, “Anamız bizi bugün için doğurdu Galip Bey. Gelip maçı oynayacağız.” diye cevapladı. Galatasaray, Kadıköy’e gelip maça çıktı ve Fenerbahçe karşılaşmayı 3-0 kazandı.

– Birleşme durumu ve ortak ekip kurma düşüncesi

Rakiplerin kuruluşlarının birincil yıllarında birleşme durumlarının bile ortaya çıktığı, hatta iki kulüp başkanının ortak takım kurma konusunda anlaştıkları iddia edildi.

Galatasaray Kulübünün devlete ait yayınlama organı Galatasaray dergisinin 2003 Şubat sayısında, Adnan Işık’ın belgelere dayandırarak verdiği haberde, 1912 yılında Galatasaray Kulübü Başkanı Ali Sami Yen ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Hulusi Bey’in karşılıklı imzayla kayıt altına aldıkları belgenin, birleşmeseler dahi iki kulübün yabancılara aleyhinde iki taraflı bazı kurma konusunda anlaştıklarını hatta tüzüğü bile hazırladıklarını gösterdiği kaydedildi.

– Kasıtlı Olarak kaçırılan penaltı

Rakiplerin 23 Ocak 1925’te Taksim Stadı’nda yaptıkları Vatan Gazetesi Kupası maçında ilginç bir olay yaşandı.

Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı sonrası, atış öncesinde stadın büyük balkon kısmı çöktü. Fenerbahçeli Cafer Çağatay, bu gelişme üstüne penaltı atışında topu mahsus kaleci Ulvi Yanal’a teslim etti.

– Karma takım: “FenerSaray”

Fenerbahçe ile Galatasaray, 1934 yılında Türkiye’ye eğlence ettikleri tanıdık olmayan takımlarla birer kez hazırlık maçı yaptıktan sonra, üçüncü maçı “Fenerbahçe-Galatasaray Karması” şeklinde oynadılar.

Bu karmanın forması ise iki kulübün renklerinin karışımı olan lacivert, sarı ve kırmızıdan oluştu.

– Merhum Canaydın’dan centilmenlik dersi

Son yıllarda iki ekip arasındaki maçların genelinde olaylar yaşanırken, Galatasaray Kulübünün merhum Başkanı Özhan Canaydın, rekabete centilmence yaklaşımıyla beğeni aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin 6 Kasım 2002’de Kadıköy’de rakibine 6-0’lık sonuçla tarihi hezimete uğradığı maçta, başkan sıfatıyla ilk Fenerbahçe derbisini izleyen Özhan Canaydın’ın, rakibinin attığı golleri alkışlayarak Fenerbahçeli yöneticileri kutlaması, maça damgasını vurdu.

Merhum Canaydın’ın bu centilmenlik gösterisi kendi camiasından bir takım tepkiler görse de Dünya Fair Play Konseyi (CIFP) tarafından 2002 Dünya Fair Play Ödülü’ne bedel görüldü. Özhan Canaydın hem, bu davranışı sebebiyle Türkiye Ulusal Olimpiyat Komitesi (TMOK) kadar düzenlenen Fair Play Sportif Davranış Ödülü’nü aldı.

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Kaynak: www.sporx.com

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