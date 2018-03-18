Fenerbahçe’nin ‘Kocaman’ beraberlikleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Iri, sarı-lacivertli ekipte 4’üncü sezonunu yaşıyor. Kocaman, Fenerbahçe ile 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, 2 de Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde etti.

Aykut Iri, 4 sezonda şampiyonluk yarışındaki rakipleri Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray’a karşısında 24 karşılaşmada puan mücadelesi verdi. Iri’ın öğrencileri bu karşılaşmalardan 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 bozgun elde ederken, 37 gol attı ve 28 golü kalesinde fark etti. İç sahada 6 başarı elde eden Fenerbahçe, 6 da beraberlikle sahadan ayrılırken ve hiç mağlup olmadı. Deplasmanda ise 3 kere rakiplerini mağlup eden Iri’ın öğrencileri 5 birliktelik ve 4 mağlubiyetle evine döndü.

KOCAMAN EN FAZLA PUANI BEŞİKTAŞ’TAN ALDI

Iri’ın en çok puan kazandığı rakibi ise Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlı takıma karşısında 4 başarı elde eden Fenerbahçe, 2 birliktelik ve 2 mağlubiyetle 14 puanı hanesine yazdırdı. Trabzonspor’a karşı 3 galibiyet alan sarı lacivertliler 4 beraberlik ve 1 de mağlubiyet yaşadı. En çok puan kaybını ise Galatasaray karşısında yaşayan Aykut Kocaman, sarı-kırmızılı ekibe karşısında yalnızca 2 defa galip gelebildi. 2 kere de mağlup olan Fenerbahçe 4 de birliktelik yaşadı.

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Kaynak: www.sporx.com

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