Fenerbahçe’nin Galatasaray’a karşı yapmayacağı 3 şey

Dev derbiye 1 gün kala Fenerbahçe cephesinde derbi taktiği tüm hatlarıyla muhakkak oldu. Teknik işveren Aykut Iri hafta başından bu yandan yaptığı antrenman ve toplantılarda taktiği futbolcularının beynine neredeyse kazıdı. Fenerbahçe için bu derbide olmazsa olmazsa etken Kadıköy’ün havası rakibe net bir şekilde hissettirilip psikolojik üstünlüğü ele geçirmek. Santra ile pres başlayacak. Savunmadaki birincil plan ise Gomis ile Rodrigues arasındaki pas bağlantısını kesmek olacak.

FENER’İN YAPACAKLARI

1-BASKIYI HİSSETTİRECEKLER

Galatasaray’a deplasmanda olduğu hissettirilecek. Santra ile birlikte saldırgan ve baskılı oynanacak. Maicon ve Serdar’a çıkarken pres yapılacak. Yardımlaşma en üst düzeyde olacak.

2-PAS BAĞLANTILARI KESİLECEK

Topu alan rakibi en düşük 2 Fenerli karşılaşacak. Etkin pas zincirine sahip Gomis-Rodrigues’in pas bağlantısı kesilecek. Orta alanın pas alıp kaleye yüzünü dönmesi engellenecek.

3-EMRINDEKI TOP ZAAFININ ÜZERINE GİDİLECEK

Hücumda kanatlara inilecek. Fernandao ve Giuliano’ya orta yapılıp karşı taraf defansın tabi top zaafından yararlanılacak. Duran toplarda da Fener’in stoperleri ceza sahası içinde olacak.



FENER’İN YAPMAYACAKLARI

1-ÇIKARKEN TEHLIKE ALINMAYACAK

Hücuma çıkarken risk alınmayacak. Geveze top kaybı yapılmayacak. Çıkışlarda isabetli paslarla rakibe dengesiz yakalanma şansı verilmeyecek. Çünkü rakip bunu kovalayacak.

2-SIRTI DÖNÜK SERVİS YASAKLANMIŞ!

Rodrigues ve Feghouli’nin topla basit buluşmasına engel olunacak. Gomis’in sırtı dönüp pas servisi yaptığı biliniyor. Buna seyirci kalınmayacak ve engellenecek.

3-STRATEJI DİSİPLİNDEN IMTIYAZ YOK

Yenik duruma düşüldüğünde muhakkak panik yapılmayacak. Daha önce de Galatasaray’ın öne geçtiği lakin maçın çevrildiği unutulmayacak. Strateji disiplinden 1 saniye bile taviz verilmeyecek..

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Kaynak: www.sporx.com

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