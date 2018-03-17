Fenerbahçe’nin Galatasaray koreografisi ortaya çıktı

Ligin zirvesi açısından kritik tartı taşıyanderbisi öncesinde tribünlerde de hummalı bir çalışma var.

Fenerbahçe taraftar grupları, maç öncesinde görsel bir şölen arzetmek adına bir koreografi hazırladı. Sosyal medyaya yansıyan ve isminin “Aslan terbiyecisi” olduğu belirtilmiş koreografi çalışması için kamçılı bir fotoğraf ortaya çıktı.

TRİBÜNDE 47 BİN TARAFTAR BEKLENİYOR

Bu sezon tribünlerindeki boşlukla birçok maçta işaret Fenerbahçe’de önce kongre üyeleri, ardından FB kart sahipleri ve son olarak genel satışa çıkan biletler çarşamba öğle saatlerinde tükendi. Kadıköy’de sezon rekoru kırılacak ve yaklaşık 47 bin taraftar tribünlerde olacak.

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Kaynak: www.sporx.com

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