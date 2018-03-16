Fenerbahçe’nin Galatasaray karşısındaki muhtemel 11’i!

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Fenerbahçe’nin Galatasaray karşısındaki muhtemel 11’i!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü derbi maçta lider Galatasaray’la sahasında şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkacak.

Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak derbi maçı, hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Süper Lig’de iki maç defalarca kaybettikten daha sonra geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 2-0’la geçen sarı-lacivertliler, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi.

Konuk edeceği lider Galatasaray’ın 6 puan ardından bulunan Fenerbahçe, rakibini yenip şampiyonluk yolundaki iddiasını bitmiş ortaya koymaya çalışacak. Sarı-lacivertliler, ikinci Beşiktaş ve üçüncü Medipol Başakşehir’in birbirleriyle oynayacağı haftayı da galibiyetle kapatması durumunda kayda değer bir adım atmış olacak.

Fenerbahçe, hem 18 yılı aşkın süredir Kadıköy’de yenilmediği rakibine tekrar başarı sevinci yaşatmamaya çalışacak.

– İki eksik

Fenerbahçe’de derbi öncesi iki futbolcunun sakatlıkları devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları sebebiyle Hollandalı santrfor Vincent Janssen ile ulusal sol bek İsmail Köybaşı’nın derbide forma giymesi beklenmiyor.

öte yandan Fenerbahçe’de İspanyol santrfor Roberto Soldado ile Faslı futbolcu Aatıf Chahechouhe sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Soldado ve Chahechouhe, derbide sarı kart görmesi durumunda 27. hafta oynanacak Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek ve forma giyemeyecek.

– 25 yıl sonra defalarca bozgun tehlikesi

Fenerbahçe, Galatasaray’a aleyhinde Cumartesi günü yenilirse tam 25 yıl sonra ligde iç sahada tekrar tekrar 2. kez maç kaybedecek.

Sarı-lacivertliler, Türkiye’nin en üstteki düzey liginde taraftarı önünde üst üste 2 maç son olarak 1992-1993 sezonunda kaybetti.

Söz konusu sezonda Fenerbahçe, sahasında 23. haftada Trabzonspor’a (20 Mart 1993), 25. haftada ise Galatasaray’a (11 Nisan 1993) kaybederek, seyircisini üzmüştü.

Aradan geçen 25 yılda sahasında defalarca 2 mağlubiyet almayan Fenerbahçe, derbide bu istatistiğin tekrarlanmaması için de mücadele edecek.

– Bu sezon iç sahada etkisiz

Fenerbahçe bu sezon iç sahada istediği performansı gösteremedi.

Taraftarı önünde bu sezon 12 maça meydana çıkan sarı-lacivertliler, 12 puan yitirdi. Fenerbahçe, Kadıköy’deki son maçında Teleset Mobilya Akhisarspor’a 3-2 yenilerek, taraftarının protestolarına maruz kalmıştı.

– Kocaman’ın ideal 11’ini koruması bekleniyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın Galatasaray aleyhinde ideal 11’ini bozması beklenmiyor.

Sarı-lacivertlilerin, Galatasaray derbisindeki mümkün birincil 11’i şöyle:

Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Nabil Dirar, Aatıf Chahechouhe, Giuliano Victor de Paulo, Jose Fernandao.

 

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Kaynak: www.sporx.com
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