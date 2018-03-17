Fenerbahçe’li taraftarlardan Ali Koç isyanı!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Stadyumu’nda oynanan dev derbi berabere sonuçlanırken, uzun yıllardır kendi evinde ezeli rakibi Galatasaray’a yenilmeyen Fenerbahçe’nin serisi bu yıl da devam etti. Taraftarlardan bazıları üstünlük için ümitlerini korurken, bazıları ise şampiyonluğun hayal olduğunu, idare kurulunun ve başkanın değişmesi gerektiğini vurguluyor.

”ALİ KOÇ’UN BAŞKAN OLMASINI İSTİYORUZ”

İzmir’den ailesi ve ufak oğlu ile maça gelen İsa Yıldız, “20 yıldır Galatasaray’a bu statta yenilmiyoruz, 20 sene daha yenilmeyiz. Bu sene şampiyonluk biraz zor görünüyor lakin en azından Galatasaray’a yenilmedik” derken maç için Manisa’dan gelen Süleyman Koyun ise “Galatasaray beraberliğe razı oldu. Biz iyi oynadık. Yenilmezlik serimizi sürdürdük. İnşallah kazanan olacağız ama Ali Koç’un başkan olmasını istiyoruz” dedi.

——————————-

Kaynak: www.sporx.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







