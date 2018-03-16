Fenerbahçe’den Galatasaray’a özel prim kararı!

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Fenerbahçeli futbolcular bu sezon 3 defa son anda yaptığı kayıplarla başarı priminin kıyısından döndü.

Ligin ilk yarısının son haftasında alınan beraberlik yüzünden 6 maçlık primi kaçıran futbolcular, sonra defalarca 3 tesadüf için belirlenen primi galibiyet serisi yakalayamadığı için kaçırmıştı.

Başkan Aziz Yıldırım bu sefer ise tek maç için ödül koydu. Belki sarı-lacivertliler yarın ezeli rakipleri Galatasaray’ı devirmeyi başarırsa 1 milyon euroluk primi almaya yargı kazanacak.

Hatta başkan Aziz Şimşek’ın duruma tarafından bu primi 1.5 milyon euroya çıkarması bekleniyor.

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Kaynak: www.sporx.com
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