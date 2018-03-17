Fenerbahçe’den Galatasaray maçında penaltı isyanı

Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin 25. dakikasına Skrtel ile Serdar Aziz aralarında yaşanan pozisyon damga vurdu. Fenerbahçe’nin sol kanattan büyüyen atağında suç oluşturan sahası içerisinde Serdar Aziz ile girdiği mücadele sonrasında yerde kalan Skrtel, penaltı bekledi ama hakem Bülent Şimşek “devam” dedi. Yaşanan pozisyonun arkasından Fenerbahçeli taraftarlar, hakem Bülent Yıldırım’a sosyal ağ üzerinden yaklaşık olarak isyan etti ve pozisyonun penaltı olduğu yönünde bakış belirtti.