Fenerbahçe’den derbiye özel prim kararı!

futbolcular bu sezon 3 defa son anda yaptığı kayıplarla başarı priminin kıyısından döndü.

Ligin birincil yarısının son haftasında alınan birliktelik yüzünden 6 maçlık primi kaçıran futbolcular, sonradan üst üste 3 tesadüf için belirlenen primi galibiyet serisi yakalayamadığı için kaçırmıştı.

Başkan Aziz Yıldırım bu sefer ise tek maç için ödül koydu. Belki sarı-lacivertliler yarın ezeli rakipleri Galatasaray’ı devirmeyi başarırsa 1 milyon euroluk primi almaya yargı kazanacak.

Hatta başkan Aziz Yıldırım’ın duruma tarafından bu primi 1.5 milyon euroya çıkarması bekleniyor.

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Kaynak: www.sporx.com

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