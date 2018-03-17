Fenerbahçe’de Soldado ucuz yırttı

‘nin İspanyol yıldızı‘nun penaltı isyanı sırasında hakem Bülent Yıldırım’a maddi müdahale yapmasının es geçilmesi tecrübeli oyuncuyu en düşük 3 maçlık bir cezadan kurtardı.

Futbol Disiplin Talimatı’nın 36.maddesinde yer alan sportmenliğe tutarsız hareketin tff mensuplarına aleyhinde fiili müdahale içermesinin karşılığı 3 ile 6 maç men. Bülent Yıldırım’ın bu hareketi kartsız geçmesi büyük bir hata olurken, Soldado’yu da ağır bir faturadan kurtarmış oldu.

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Kaynak: www.sporx.com

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