Fenerbahçe’de Galatasaray maçı hazırlıkları

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışması ile başladığı belirtildi.

Top kapma ve pas çalışması ile aralıksız idmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı bildirildi.

Fenerbahçe, Cuma günü yapacağı idmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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Kaynak: www.sporx.com

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