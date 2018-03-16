Fenerbahçe’de ‘bilabedel’ polemiği!

tercih çalışmalarını yürüten başkan adayı Ali Koç’un kulübe yönelttiği ‘bilabedel üyelik’le ilgili iddiaları araştırıyor.

Koç, 27 Ocak 2018’deki Yüksek Divan Kurulu başta almak üzere, birçok platformda kulübe “bilabedel” üyeler yapıldığı iddiasını dile getirmiş, bu iddia büyük yankı bulmuştu. Bu konuda bir soruşturma başlatan F.Bahçe Kulübü, Genel Sekreter Mahmut Yumuşak Başlı imzasıyla Koç’a bir yazı göndererek, iddiasıyla ilgili elindeki veri ve belgeleri kulüple paylaşmasını istedi. Koç’un, kulüpten gönderilen yazıya cevabı ise gecikmedi. “3 iş günü içerisinde yanıt veriniz” notuyla gönderilen yazıya, “bilabedel” kelimesini “bedava” anlamında kullanmadığını, “kulübe aza olan şahsın üyelik ücretinin başka biri tarafından ödendiği” anlamında kullandığını açıklayan Koç, söz konusu iddianın sosyal medyada çoğu kez dile getirildiğini, kulübü ya da yönetimi hiçbir şekilde suçlamadığını, konuyla ilgili elinde bir veri ve belge bulunmadığını, iddianın aksini ispatlama yükümlülüğünün ise yöneticilerde olduğunu bildirdi.

‘HUKUKİ BİR IHTIYAÇ VAR’

Yönetim cephesi ise bu sözlerinden, elinde herhangi bir delil, data veya doküman olmadığının anlaşıldığını ifade ederek, Koç’a özet olarak şu sözlerle cevap verdi: “Cevabınızın içeriğine bakıldığında kamuoyu önünde dillendirdiğiniz ‘bilabedel üyelik’ konusunun dedikodudan ibaret olduğu anlaşılmaktadır. Kulübün, Başkan ve Idare Kurulu’nun iftihar ve şerefini ilgilendiren bu dek önemli bir konu için ispatı muhtemel olmayan görünmeyen ve bir anlamda dedikodunun tarafınızca kaynak gösterilmiş olması endişe vericidir. Tarafımızca ciddiye alınan ve soruşturma başlatılan bu iddianın yasal sonuçları itibari ile ispatı gereklidir. İddianın ispatının ise, bahis sahibi kadar yapılma zorunluluğu bir hukuki gerekliliktir ve bu ihtiyaç sizin tercihiniz ile yer değiştirmez.”

“DİVAN’DA SİZ SÖYLEDİNİZ!”

Kulübün cevabında hem, Ali Koç’un Yüksek Divan Kurulu’ndaki konuşması referans gösterildi. Ali Koç’un Divan Kurulu’nda, “Bize geliyorlar, ‘bizi aza yaptılar, eşimi, beni, oğlumu. Bilabedel yaptılar ama biz oyumuzu size vereceğiz’ diyorlar” sözlerinin hatırlatıldığı cevap yazısında, “Cevabınızda, söz konusu iddianın F.Bahçe camiası mensupları tarafından ve sosyal medyada yer bulduğu ifadeleri yer almaktadır; fakat bu iddiayı ilk siz Yüksek Divan Kurulu’nda dile getirdiniz. Dediklerinizden, kanımca kulübe aza yapılmış bir birey göre size anlatıldığı ve Divan’daki konuşmanızla bize yazdığınız cevabın örtüşmediği anlaşılmaktadır” denildi.

BİLABEDEL NE SESLENMEK?

‘Bedel’ kelimesi, isim olarak değer, fiyat, değer anlamına geliyor. ‘Bila’ kelimesi ise Arapça kökenli olup, “sız, siz” şeklinde olumsuzluk eki olarak kullanılıyor. ‘Bila’, birlikte kullanıldığı kelimeye olumsuzluk anlamı katıyor. Bu Nedenle ‘Bilabedel’ kelimesi bedelsiz, bedava anlamına geliyor. Keza Yargı Bakanlığı’nın resmi sitesindeki Hukuk Sözlüğü’ne kadar de, ‘Bilabedel’, bedelsiz, ücretsiz anlamlarında kullanılıyor.

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Kaynak: www.sporx.com

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