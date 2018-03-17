Fenerbahçe yöneticisinden olay hareket!

Fenerbahçe yönetim kurulu yerine koyma üyesi Cenk Başak’ın, Galatasaray taraftarlarına yönelik yaptığı hareketler büyük tepki çekti. sosyal ağ üzerinden Başak’a büyük bir tepki bildiren sarı-kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe Spor Kulübü’nü de mention yağmuruna tuttu.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe – Galatasaray derbisinde başlama vuruşundan önce tansiyon yükseldi.

Ülker Stadı’na gelen Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları, karşılaşma öncesinde karşısında tribün aleyhine tezahüratlarda bulundular.

ISINMA SIRASINDA TEPKİ

Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray futbolcularının ısınmaya çıkmasının ardındaki ise futbolculara karşı çıktı. Galatasaraylı futbolcular da davetli tribününde yer alan taraftarların yanına gidip selamladı.