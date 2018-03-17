Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarından ortak tezahürat

Kadıköy’de Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı iki taraflı tezahürat yaptı.
Fenerbahçeli taraftarların başlattığı “Vatan sana canım feda.” tezahüratına sarı-kırmızılı taraftarlar da katılınca ortaya güzel görüntüler çıktı.
sonradan Galatasaraylı taraftarların “Şehitler ölmez vatan bölünmez.” tezahüratına Fenerbahçeli taraftarlar alkışla karşılık verdi.
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Kaynak: www.sporx.com
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