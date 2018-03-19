Fenerbahçe taraftarından Aykut Kocaman’a çift ön libero tepkisi

Kadıköy derbisinde Galatasaray ile golsüz berabere kalarak üstünlük yarışında ağır bir darbe alan Fenerbahçe’de eleştiri oklarının hedefinde teknik direktör Aykut Iri vardı. Derbi sırasında oyuncu değişikliklerinin ve saldırı takviyelerinin 70. dakikadan daha sonra yapılması ve yine Valbuena’nın oyuna fazla geç sokulması asalet tribünündeki Fenerbahçeli yöneticilerin tepkisini çekti.

ORTA GELİYOR FAKAT FERNANDAO YOK



İlk tepki ise kadro açıklandığında geldi. Galatasaray’ın bağlı top zaafı olmasına karşın Fernandao’nun değiştirme bırakılması ve yerine Soldado’nun oynaması da eleştirildi. Fakat Fenerbahçe maç her tarafında 31 kez orta yaparak kanatlardan gol arayışını çokça yapmıştı.

2 DEFANSİF ÖN LİBERO ARTIK KİMDE VAR!

Fenerbahçeli taraftarlar da sanal alemde takımın aşırı defansif yapısından şikayet etti. Şampiyonluğa oynayan hiçbir takımın 2 defansif ön libero ile oynamadığını, bir de kanat oyuncularının da defansif olduğunu ifade ettiler. Bu durumun faturesini de tekrar Kocaman’a kestiler..

——————————-

Kaynak: www.sporx.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







