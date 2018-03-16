Fenerbahçe taraftarı Samandıra’ya çıkarma yaptı

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Kadıköy’de Galatasaray ile kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe’de hazırlıklar devam ederken, taraftardan da bir sürpriz geldi.

Fenerbahçe’nin Samandıra’da derbi öncesi yaptığı son çalışmaya sarı-lacivertli taraftarlar yoğun alaka gösterdi.

Fenerbahçe taraftarları, meşalelerle ve tezahüratlarla takımlarına derbi öncesi takviye olurken, takımla da fotoğraf çektirdiler.

İşte Samandıra’da Fenerbahçe’ye yardım veren taraftarlar…

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Kaynak: www.sporx.com

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