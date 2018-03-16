Fenerbahçe taraftarı Samandıra’ya çıkarma yaptı

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Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Kadıköy’de Galatasaray ile kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe’de hazırlıklar devam ederken, taraftardan da bir sürpriz geldi.

Fenerbahçe’nin Samandıra’da derbi öncesi yaptığı son çalışmaya sarı-lacivertli taraftarlar yoğun alaka gösterdi.

Fenerbahçe taraftarları, meşalelerle ve tezahüratlarla takımlarına derbi öncesi takviye olurken, takımla da fotoğraf çektirdiler.

İşte Samandıra’da Fenerbahçe’ye yardım veren taraftarlar…

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Kaynak: www.sporx.com
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