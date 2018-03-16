Fenerbahçe sahasında, Galatasaray deplasmanda sıkıntılı

Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy’de 55. maça çıkıyor

Fenerbahçe ile Galatasaray, 387’nci randevuda

Garry Rodrigues’i izlemek için Kadıköy’e geliyorlar

Fatih Terim: ”Final ya da intikam değil”

Gomis’e Volkan Demirel için özel uyarı

F.Bahçe’nin zaafı, G.Saray için ise ‘olabiliri”

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasındaki derbiye konut sahipliği yapacak Fenerbahçe sahasındaki, konuk takım Galatasaray ise deplasmandaki kötü performansıyla dikkati çekiyor.

Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın Ülker Stadı’nda karşısında karşıya gelecek.

Şampiyonluk yarışını aracısız olarak ilgilendiren müsabaka öncesinde sarı-lacivertlilerin iç saha, sarı-kırmızılıların ise deplasman performansı ön plana çıkıyor.

– Fenerbahçe, sahasında 12 puan kaybetti

Fenerbahçe, bu sezon sahasında yaptığı müsabakalarda 12 puan kaybetti.

Önceki yıllarda Kadıköy’deki performansıyla ön plana çıkan sarı-lacivertliler, bu sezonki iç saha performansıyla taraftarını üzdü.

Ligdeki 25 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik alan sarı-lacivertliler, 4 müsabakadan da mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, bu performansıyla 47 puan elde etti.

Süper Lig’de bu sezon sahasında 12 maça meydana çıkan Fenerbahçe, 7 başarı, 3 birliktelik ve 2 yenilgiyle 24 puan topladı. Sarı-lacivertli ekip, bu sezonki iç saha maçlarında 31 gol atarken, kalesindeki 19 gole engel olamadı.

– Sarı-lacivertliler, kalesini gole kapatamıyor

Fenerbahçe, bu sezon sahasında yaptığı 12 maçın 10’unda gol yedi.

Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı’ndaki Kardemir Karabükspor ve Aytemiz Alanyaspor maçları haricindeki diğer 10 karşılaşmada kalesinde minimum 1 gol fark etti.

Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Göztepe’den birer gol yiyen Fenerbahçe, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği’nin ikişer golüne engel olamadı. Sarı-lacivertliler, iç sahadaki Medipol Başakşehir, Kayserispor ve Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakalarında topu üçer kere filelerinden çıkardı.

Fenerbahçe, bu sezon sahasında 2 ve daha artı gol yediği hiçbir maçı kazanamadı.

– Galatasaray, mağlubiyetleri deplasmanda yaşadı

Galatasaray, bu sezon ligde mağlup olduğu 6 maçı da dış sahada oynadı.

Süper Lig’in geride kalan 25 haftasında 17 başarı, 2 beraberlik bölge sarı-kırmızılı ekip 6 kere de mağlup oldu. Galatasaray, sahasındaki maçlarda 12 galibiyet ve 1 beraberlikle yalnızca 2 puan kaybederken, 37 puan topladı.

Sarı-kırmızılılar, puan kayıplarının koskocoman bölümünü deplasmanda yaşadı. Galatasaray, dış sahadaki 12 maçın 5’ini kazanabildi. Bir müsabakadan beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 6 karşılaşmayı da kaybetti.

Deplasman maçlarından 16 puan toplayıp, 20 puanı da rakiplerine kaptıran Galatasaray, son 8 deplasman maçının yalnızca 2’sini kazanabildi.

Galatasaray, bu sezon deplasmandaki 12 maçın 10’unda kalesini gole kapatamadı. Dış sahadaki Atiker Konyaspor ve Kardemir Karabükspor maçlarında gol yemeyen sarı-kırmızılı ekip, öteki 10 karşılaşmada kalesindeki 20 gole engel olamadı.

– Deplasmanda lig yedincisi

Süper Lig’de 26. haftaya lider giren Galatasaray, deplasman puanları dikkate alındığında lig yedincisi oluyor.

Bu sezon sahasında mağlubiyet görmeyen iki ekipten biri olan sarı-kırmızılılar, deplasmanda iç sahadaki iyi performansının aksine bir grafik çiziyor.

İç saha performansına kadar oluşturulan puan durumunda en yakın rakibine 7 puan fark atan Galatasaray, deplasman maçlarına kadar oluşturulan puan durumunda zirvenin oldukça uzağında kalıyor.

Sarı-kırmızılılar, deplasman performansına göre yapılan puan durumunda 16 puanla zirvenin 7 puan arkasından 7. sırada yer alıyor.

——————————-

Kaynak: www.sporx.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







