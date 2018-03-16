Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy’de 55. maça çıkıyor

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Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de Cumartesi günü yapacakları derbiyle Kadıköy’de 55. kere karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Stadı’nın yeniden hizmete girdiği 1982’den itibaren taraflar Kadıköy’de 54 maç yaptı. Geride kalan karşılaşmalarda konut sahibi sarı-lacivertliler 29, misafir sarı-kırmızılılar 9 galibiyet aldı, 16 maçta denklik bozulmadı.

Kadıköy’de Fenerbahçe’nin attığı 109 gole, Galatasaray 64 golle karşılık verdi.

– Lig maçları

İki ekip aralarında yeni adıyla Ülker Stadı’nda yapılan 34 lig maçından 23’ünü Fenerbahçe, 5’ini Galatasaray kazandı, 6 derbi de berabere sonuçlandı.

Kadıköy’deki lig maçlarında Fenerbahçe 72, Galatasaray ise 32 gol attı.

– Fenerbahçe sadece 3 maçta gol atamadı

Fenerbahçe, Galatasaray ile Kadıköy’de yaptığı maçların sadece 3’ünde gol atamadı.

Sarı-lacivertliler, rakibine geride kalan 54 maçın 51’inde Kadıköy’de en az 1 gol atarken, 3 kere beşer, 1 kez de 6 gol kaydetti.

Galatasaray ise Fenerbahçe ile karşı taraf sahada yaptığı 54 maçın 38’inde gol attı, 16’sında sessiz kaldı. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda 3 defa dörder gol atma başarısını gösterdi.

– Sadece 3 maç golsüz bitti

İki ekip arasında Kadıköy’de yapılan maçların yalnızca 3’ü golsüz bitti.

Kadıköy’de geride kalan 54 maçtan 51’inde 0-0’lık sonuca rastlanmadı, yalnızca 3 Şubat 2008’deki Türkiye Kupası, 2010-2011 sezonu ile 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu’ndaki lig maçları golsüz sonuçlandı.

– Galatasaray son 21 maçta galip gelemedi

Galatasaray, deplasmanda 18 yılı aşkın süredir devlete ait maç kazanamıyor.

Sarı-kırmızılı takım, Kadıköy’de son galibiyetini 1999’da aldı. 22 Aralık 1999 tarihinde yapılan lig maçını 2-1 şampiyon Galatasaray, rakibiyle sonradan Kadıköy’de oynadığı 3’ü Türkiye Kupası, 18’i de lig almak üzere 21 resmi maçta galibiyete ulaşamadı.

Galatasaray, bu süre içinde Kadıköy’deki beraberliklerinden 2’sini Türkiye Kupası karşılaşmalarında elde ederken, deplasmandaki son 18 lig maçından 14’ünü yitirdi, 4 birliktelik alabildi.

İki takım arasında Kadıköy’deki son 21 maçtan 15’ini Fenerbahçe kazandı, 6’sı berabere sonuçlandı. Fenerbahçe’nin bu süredeki 43 golüne, Galatasaray 14 golle yanıt verebildi.

Galatasaray’ın Kadıköy’de galip gelemediği son 21 resmi maç şöyle:

Tarih Organizasyon Sonuç (FB-GS) 07.02.2001 Türkiye Kupası 4 – 4 06.05.2001 Süper Lig 2 – 1 16.02.2002 Süper Lig 1 – 0 06.11.2002 Süper Lig 6 – 0 29.02.2004 Süper Lig 2 – 1 22.05.2005 Süper Lig 1 – 0 08.03.2006 Türkiye Kupası 2 – 1 22.04.2006 Süper Lig 4 – 0 03.12.2006 Süper Lig 2 – 1 08.12.2007 Süper Lig 2 – 0 03.02.2008 Türkiye Kupası 0 – 0 09.11.2008 Süper Lig 4 – 1 25.10.2009 Süper Lig 3 – 1 24.10.2010 Süper Lig 0 – 0 17.03.2012 Süper Lig 2 – 2 12.05.2012 Süper Lig 0 – 0 12.05.2013 Süper Lig 2 – 1 10.11.2013 Süper Lig 2 – 0 08.03.2015 Süper Lig 1 – 0 25.10.2015 Süper Lig 1 – 1 20.11.2016 Süper Lig 2 – 0

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Kaynak: www.sporx.com

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