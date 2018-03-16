Fenerbahçe için derbiden daha fazlası!

engebeli Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Sarı-lacivertliler, lig yarışındaki en kritik maçında hem evinde 19 yıldır yenilmediği ezeli rakibini ayrıca de lig liderini ağırlayacak.

Bu maç öncesi Fenerbahçe’yi sadece futbol takımı özelinde değil, tüm camia açısından dev bir final bekliyor olacak. Kadıköy’deki kritik 90 dakikada Aykut Iri ve öğrencilerinin alacağı sonuç, kulüpte A’dan Z’ye her konuya etki edecek.

Fenerbahçe’de hemen hemen ‘köprüden önce son çıkış’ maçı anlamı içeren Galatasaray derbisi öncesi şu durumlar öne çıkıyor:

Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı davetli edeceği haftada, bir gün sonra lig 2.’si Beşiktaş ile lig 3.’sü Başakşehir’in de karşılaşacak olması şans olacak. Muhtemel bir galibiyette öteki maçın sonucuna göre tepe yarışı bitmiş şekillenecek, somurtkan takdirde birincil 2 işi zorlaşacak.

Aykut Iri ve takımı, bu sezon 4. kere kırılma anı yaşıyor. Daha önce 3 defa (6. hafta Beşiktaş derbisi, 12. hafta Sivasspor maçı ve 21. hafta Başakşehir maçı) eşik atlatılmıştı. Fenerbahçe yeniden yendiği anda liderle puan farkını indirip, ikili averajı kapacak, aksi takdirde fark 9’a çıkacak.

Volkan Demirel başta edinmek üzere ekip içerisinde eleştiri alan birçok futbolcu için baştan kendini bakış maçı olacak. Galatasaray derbisindeki başarı ayrıca özgüven ayrıca de kuvvet getirecek, öteki sonuçta ise eleştiriler daha da sertleşecek.

Sezon başından beri eleştirilen Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın da taraftarlarla bitmiş zinde irtibat kurma derbisi olacak. Huysuz halde Fenerbahçe taraftarları daha da tepki koyacak.

3-4 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimi de ister istemez Galatasaray derbisinden etkilenecek. 19 yıllık serinin Galatasaray’a karşı Kadıköy’de bitmesi kongre üyelerinin seçim kararını yakından belirleyecek.

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Kaynak: www.sporx.com

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