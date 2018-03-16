Fenerbahçe-Galatasaray! Muhtemel 11’ler

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasındailealeyhinde karşıya gelecek.

Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak derbi maçı, hakem Bülent Şimşek yönetecek. Çaba beIN Sports’tan naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe

Volkan

Şener

Neustadter

Skrtel

Hasan

Mehmet Topal

Josef

Dirar

Giuliano

Aatıf

Fernandao

Galatasaray

Muslera

Linnes

Maicon

Serdar

Nagatomo

Donk(Fernando)

Selçuk

Feghouli

Belhanda

Rodrigues

Gomis

Süper Lig’de iki maç tekrar tekrar kaybettikten daha sonra geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 2-0’la geçen sarı-lacivertliler, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi.

Davetli edeceği lider Galatasaray’ın 6 puan peşinde bulunan Fenerbahçe, rakibini yenip üstünlük yolundaki iddiasını tekrar ortaya koymaya çalışacak. Sarı-lacivertliler, ikinci Beşiktaş ve üçüncü Medipol Başakşehir’in birbirleriyle oynayacağı haftayı da galibiyetle kapatması durumunda kayda değer bir adım atmış olacak.

Fenerbahçe, hem 18 yılı aşkın süredir Kadıköy’de yenilmediği rakibine yine başarı sevinci yaşatmamaya çalışacak.

– İki yetersiz

Fenerbahçe’de derbi öncesi iki futbolcunun sakatlıkları devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları sebebiyle Hollandalı santrfor Vincent Janssen ile ulusal sol bek İsmail Köybaşı’nın derbide forma giymesi beklenmiyor.

öte yandan Fenerbahçe’de İspanyol santrfor Roberto Soldado ile Faslı futbolcu Aatıf Chahechouhe sarı kart cinayet sınırında bulunuyor. Soldado ve Chahechouhe, derbide sarı kart görmesi durumunda 27. hafta oynanacak Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek ve forma giyemeyecek.

– 25 yıl daha sonra defalarca yenilgi tehlikesi

Fenerbahçe, Galatasaray’a karşısında yenilirse bütün 25 yıl daha sonra ligde iç sahada üst üste 2. defa maç kaybedecek.

Sarı-lacivertliler, Türkiye’nin en üstteki düzey liginde taraftarı önünde tekrar tekrar 2 maç son olarak 1992-1993 sezonunda kaybetti.

Laf konusu sezonda Fenerbahçe, sahasında 23. haftada Trabzonspor’a (20 Mart 1993), 25. haftada ise Galatasaray’a (11 Nisan 1993) kaybederek, seyircisini üzmüştü.

Aradan geçen 25 yılda sahasında tekrar tekrar 2 mağlubiyet almayan Fenerbahçe, derbide bu istatistiğin tekrarlanmaması için de mücadele edecek.

– Bu sezon iç sahada etkisiz

Fenerbahçe bu sezon iç sahada istediği performansı gösteremedi.

Taraftarı önünde bu sezon 12 maça meydana çıkan sarı-lacivertliler, 12 puan yitirdi. Fenerbahçe, Kadıköy’deki son maçında Teleset Mobilya Akhisarspor’a 3-2 yenilerek, taraftarının protestolarına maruz kalmıştı.

Galatasaray cephesi

Süper Lig’de 53 puanla, en yakın rakipleri Beşiktaş ve Medipol Başakşehir’in üçer puan önünde lider durumda yer alan sarı-kırmızılı takım, derbide avantajını korumaya çalışacak.

Fenerbahçe’ye karşı 1999 yılı aralık ayından bu yana Kadıköy’de çıktığı 21 resmi maçta da kazanamayan Galatasaray, bu fena istatistiği sonlandırabilmek için ter dökecek.

– Mariano cezalı, Eren Derdiyok sakat

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Mariano Filho ile sakatlığı bulunan Eren Derdiyok, derbide oynayamayacak.

Ligde son oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mariano, Fenerbahçe’ye karşı sahaya çıkma şansını kaçırdı. Sakatlığının tedavisi süren Eren Derdiyok da derbide sahada olamayacak.

– Fernando ve Feghouli canice sınırında

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesi iki oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı oyuncular Fernando Reges ve Sofiane Feghouli, derbide kart görmeleri durumunda, 27. haftadaki Trabzonspor mücadelesinde oynama şansını kaçıracak.

– Deplasman performansı fena

Fenerbahçe ile rakip sahada karşısında karşıya gelecek Galatasaray’ın bu sezonki deplasman performansı epeyce kötü.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de bu sezonki 6 mağlubiyetini de deplasman maçlarında yaşadı. Galatasaray, deplasmanda yaptığı son 8 karşılaşmanın 6’sında rakiplerine mağlup oldu.

Galatasaray, dış sahada oynadığı 12 maçtan 5 başarı, 1 birliktelik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy’de 55. maça çıkıyor

Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de yapacakları derbiyle Kadıköy’de 55. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Stadı’nın her tarafta hizmete girdiği 1982’den itibaren taraflar Kadıköy’de 54 maç yaptı. Geride kalan karşılaşmalarda ev sahibi sarı-lacivertliler 29, konuk sarı-kırmızılılar 9 başarı aldı, 16 maçta denklik bozulmadı.

Kadıköy’de Fenerbahçe’nin attığı 109 gole, Galatasaray 64 golle karşılık verdi.

– Lig maçları

İki ekip arasında yeni adıyla Ülker Stadı’nda yapılan 34 lig maçından 23’ünü Fenerbahçe, 5’ini Galatasaray kazandı, 6 derbi de berabere sonuçlandı.

Kadıköy’deki lig maçlarında Fenerbahçe 72, Galatasaray ise 32 gol attı.

– Fenerbahçe sadece 3 maçta gol atamadı

Fenerbahçe, Galatasaray ile Kadıköy’de yaptığı maçların sadece 3’ünde gol atamadı.

Sarı-lacivertliler, rakibine geride kalan 54 maçın 51’inde Kadıköy’de en düşük 1 gol atarken, 3 kere beşer, 1 kere de 6 gol kaydetti.

Galatasaray ise Fenerbahçe ile karşı taraf sahada yaptığı 54 maçın 38’inde gol attı, 16’sında suskun kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 3 defa dörder gol atma başarısını gösterdi.

– Yalnızca 3 maç golsüz bitti

İki ekip aralarında Kadıköy’de yapılan maçların yalnızca 3’ü golsüz bitti.

Kadıköy’de geride kalan 54 maçtan 51’inde 0-0’lık sonuca rastlanmadı, sadece 3 Şubat 2008’deki Türkiye Kupası, 2010-2011 sezonu ile 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu’ndaki lig maçları golsüz sonuçlandı.

– Galatasaray son 21 maçta galip gelemedi

Galatasaray, deplasmanda 18 yılı aşkın süredir resmi maç kazanamıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Kadıköy’de son galibiyetini 1999’da aldı. 22 Aralık 1999 tarihinde yapılan lig maçını 2-1 kazanan Galatasaray, rakibiyle sonradan Kadıköy’de oynadığı 3’ü Türkiye Kupası, 18’i de lig olmak üzere 21 resmi maçta galibiyete ulaşamadı.

Galatasaray, bu vakit içinde Kadıköy’deki beraberliklerinden 2’sini Türkiye Kupası karşılaşmalarında elde ederken, deplasmandaki son 18 lig maçından 14’ünü yitirdi, 4 beraberlik alabildi.

İki ekip arasında Kadıköy’deki son 21 maçtan 15’ini Fenerbahçe kazandı, 6’sı berabere sonuçlandı. Fenerbahçe’nin bu süredeki 43 golüne, Galatasaray 14 golle yanıt verebildi.

Galatasaray’ın Kadıköy’de galip gelemediği son 21 resmi maç şöyle:

Tarih Organizasyon Sonuç (FB-GS) 07.02.2001 Türkiye Kupası 4 – 4 06.05.2001 Süper Lig 2 – 1 16.02.2002 Süper Lig 1 – 0 06.11.2002 Süper Lig 6 – 0 29.02.2004 Süper Lig 2 – 1 22.05.2005 Süper Lig 1 – 0 08.03.2006 Türkiye Kupası 2 – 1 22.04.2006 Süper Lig 4 – 0 03.12.2006 Süper Lig 2 – 1 08.12.2007 Süper Lig 2 – 0 03.02.2008 Türkiye Kupası 0 – 0 09.11.2008 Süper Lig 4 – 1 25.10.2009 Süper Lig 3 – 1 24.10.2010 Süper Lig 0 – 0 17.03.2012 Süper Lig 2 – 2 12.05.2012 Süper Lig 0 – 0 12.05.2013 Süper Lig 2 – 1 10.11.2013 Süper Lig 2 – 0 08.03.2015 Süper Lig 1 – 0 25.10.2015 Süper Lig 1 – 1 20.11.2016 Süper Lig 2 – 0

Galatasaray’ın Süper Lig maçlarında bu sezon 15 dakikalık bölümlere kadar attığı ve yediği gollerin dağılımı şöyle:

Galatasaray, asgari golü 2 kez ile 61-75 dakika aralığında yerken, azami golü 7 kez ile son 15 dakikalık periyotta kalesinde fark etti.

en az golü maçların birincil 15 dakikasında 6 kere ile atan Galatasaray, 16-30 ve 46-60 dakika aralıklarında dokuzar, 61-75 dakika aralığında ise 8 gol kaydetti.

Maçların son 15 dakikasında 15 kez karşı taraf ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, 31 ile 45 dakika aralığında 14 kez gol sevinci yaşadı.

Bu sezonun geride kalan bölümünde muhalif fileleri 61 kez havalandıran Galatasaray, bu gollerin 29’unu devrelerin son 15 dakikalık bölümlerinde kaydetti.

Fenerbahçe’nin Süper Lig maçlarında bu sezon 15 dakikalık bölümlere tarafından attığı ve yediği gollerin dağılımı şu şekilde:

Fenerbahçe, sekizer gol attığı 31 ile 45 dakika aralığında 7, 46 ile 60 dakika aralığında 9 defa topu ağlarından çıkardı.

Sarı-lacivertliler, 9 kez rakip ağları sarstığı 61 ile 75. dakikalar arasında 3 gol yedi.

azami gol attığı dönemi 76. dakikadan sonradan yaşayan sarı-lacivertliler, bu sürede muhalif fileleri 11 defa havalandırdı. Fenerbahçe, karşılaşmaların son 15 dakikalık bölümünde kalesindeki 7 golü engelleyemedi.

Galatasaray ise müsabakaların son 15 dakikalık periyodunda 15 defa gol sevinci yaşarken, kalesindeki 7 gole engel olamadı.

Ülker Stadı’nda şampiyonluk yarışında iki ekip namına da kritik öneme sahip olan derbi öncesinde, iki takımın da Süper Lig’de en fazla golü müsabakaların son 15 dakikalarında kaydetmesi dikkati çekiyor.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray’ın bu sezon yaptığı maçların son 15 dakikalık bölümleri gol bakımından daha hareketli geçiyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Spor Toto Süper Lig’de yapacakları derbiyle tarihte 387. defa karşısında karşıya gelecek.

Şimdiki Ülker Stadı’nın bulunduğu “Papazın Çayırı” olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray’ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 109 takvim rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe’nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 386 maçtan 146’sını kazandı, sarı-kırmızılı takım bu vakit içinde 123 defa galip geldi. İki takım 117 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe’nin attığı 532 gole, Galatasaray 482 golle karşılık verdi.

– Ligde 122. imtihan

Fenerbahçe ile Galatasaray, 60. sezonu oynanan lig tarihinde 121 kere karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 38 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 154, sarı-kırmızılılar ise 116 gol kaydetti.

– Son 10 maçta eşitlik var

İki ekip aralarında oynanan son 10 devlete ait maçın 4’ü berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada üçer galibiyet elde eden takımlar, 4 maçta ise birbirlerine menfaat sağlamayı başaramadı.

Fenerbahçe ile Galatasaray aralarında geride kalan 10 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Netice (FB-GS) 06.04.2014 Türk Telekom Süper Lig 0 – 1 25.08.2014 Manisa 19 Mayıs Süper Kupa 0 – 0 (Pen.3-2)

18.10.2014 Türk Telekom Süper Lig 1 – 2 08.03.2015 Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1 – 0 25.10.2015 Ülker Süper Lig 1 – 1 13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0 – 0 26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0 – 1 20.11.2016 Ülker Süper Lig 2 – 0 23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1 – 0 22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0 – 0 – Aziz Yıldırım’ın 53. Galatasaray derbisi

Fenerbahçe, kulüp başkanı Aziz Şimşek döneminde Galatasaray ile şu başlıca değin 52 derbi oynadı.

Bu karşılaşmaların 22’sini kazanan sarı-lacivertli ekip, 13 müsabakada berabere kaldı, 17 kere de sahadan yenik ayrıldı.

Galatasaray Kulübünde Dursun Özbek’in yerine başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz ise birincil derbi heyecanını Fenerbahçe karşısında yaşayacak.

– Mart ayında 52. derbi

İki ekip, yapacakları maçla mart ayında 52. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar, 109 yıllık rekabette mart ayında 51 kere karşılaşırken Fenerbahçe 22, Galatasaray 13 kez galip geldi, 16 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabette en çok karşılaşılan ay olan marttaki maçlarda sarı-lacivertlilerin toplam 67 golüne, sarı-kırmızılılar 58 golle cevap verdi.

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinden ilginç notlar



Türk sporuna damga vuran ve “zıt kardeşler” olarak adlandırılan Fenerbahçe ile Galatasaray’ın yüzyılı geçen rekabeti çoğu acayip olaya tanık oldu.

İki takım arasındaki 109 takvim rekabette ilk golü Galatasaraylı futbolcu Belirli Bülent Serdaroğlu attı.

17 Ocak 1909’da “Papazın Çayırı” olarak adlandırılan yerde yapılan birincil maçı 2-0 şampiyon Galatasaray, rakibinden ilk 7 maçta gol yemedi.

– Fenerbahçe 5 yıl bekledi

Fenerbahçe, Galatasaray karşı ilk golü ve galibiyeti, rekabetteki 8. randevuda elde etti.

Union Club sahasında 4 Ocak 1914’te yapılan İstanbul Ligi maçını 4-2 şampiyon Fenerbahçe, böylece rakibi aleyhinde takriben 5 yıl süren suskunluğuna da son vermiş oldu.

Sarı-lacivertli ekip adına Galatasaray’a tarihteki birincil golü ise Hasan Kamil Sporel attı.

– minimum ve en fazla seyircili maçlar

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda minimum seyirci 17 Kasım 1922’deki karşılaşmaya geldi.

İttihat Sahası’nda sağanak aşağı, hakem Fethi Tahsin Başaran’ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kaldığı maçı, tamamı biletsiz 14 birey izledi.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 21 Eylül 2003’te yapılan lig maçını ise 70 bin 125 seyirci izledi. Bu sayı, rakipler arasındaki bir maçı izleyen seyirci sayısındaki rekor olarak tarihe geçti.

– Rekabetin golcüleri

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 109 yıllık rekabette azami golü Fenerbahçeli Akıllı Rıza Sporel attı. Sporel, Galatasaray’a karşı oynadığı 42 maçta toplam 27 kere karşı taraf fileleri havalandırdı.

Zeki Rıza Sporel’i, 24 golle yine bir Fenerbahçeli Alaattin Baydar izliyor. Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis’in 20, Galatasaraylı Metin Oktay’ın ise rekabette 19 golü bulunuyor.

bu vesileyle, iki takımda da forma giyen Tanju Çolak’ın da 14’ü Galatasaray, 8’i Fenerbahçe formasıyla edinmek üzere rekabette toplam 22 golü var.

Lig maçlarında ise Galatasaraylı Metin Oktay 9, Fenerbahçeli Aykut Kocaman 8 golle takımlarının en golcü isimleri oldu.

– Turgay Şeren’in rekoru

Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında en fazla oynama rekoru merhum Turgay Şeren’e ait.

A Milli Takım ve Galatasaray’ın unutulmaz kalecilerinden Şeren, Fenerbahçe’ye karşı sarı-kırmızılı kaleyi 55 kez korurken, rekabette en çok forma giyen futbolcu unvanını elinde bulunduruyor.



– Özlem batmış yıllar

İki ekip, rekabetin bazı dönemlerinde birbirlerine karşı galibiyet bakımından fayda kurmakta zorlandı.

Galatasaray tekrar tekrar 18, Fenerbahçe ise 11 maçta şampiyon gelemedi. Sarı-kırmızılı ekip, 17 Mayıs 1942’de 3-1 kazandığı maçın arkasında bütün 18 maç galip gelemedi ve 1 Aralık 1946’daki 19. maçta sahadan 1-0 şampiyon ayrıldı.

Sarı-lacivertliler ise 20 Kasım 1949’da 2-0 kazandığı maçın arkasından defalarca 11 maç şampiyon gelemedi ve 22 Şubat 1953’te taraftarlarına 1-0’lık skorla Galatasaray galibiyeti hediye edebildi.

– 18 bambaşka statta karşılaştılar

Fenerbahçe ile Galatasaray, 386 maçın sığdığı rekabette 18 ayrı statta karşılaştı.

Rakipler, İstanbul İnönü, Ali Sami Yen, Fenerbahçe, Taksim, Haysiyet, Ankara 19 Mayıs, Atatürk Olimpiyat, İzmir Atatürk, Ankaragücü, Türk Telekom, Yeni Erzurum (Şimdiki adı Erzurum Kazım Karabekir), Offenbach, Frankfurt, Köln, Mönchengladbach Borussia Park, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has, Manisa 19 Mayıs ve Antalya statlarında sahaya çıktı.

– Heyecanı iki takımda da yaşayanlar

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde, birçok oyuncu futbolculuk hayatında iki formayı da giyme şansını buldu.

Son dönemde iki takımda da oynayan futbolcular şunlar:

Raşit Çetiner, Güngör Tekin, Erdoğan Arıca, Engin Verel, Mehmet Oğuz, Erhan Önal, Arif Kocabıyık, İlyas Tüfekçi, Tanju Çolak, Semih Yuvakuran, Selçuk Yula, Hasan Vezir, Benhur Babaoğlu, Elvir Boliç, Sedat Balkanlı, Saffet Sancaklı, Ahmet Yıldırım, Sergen Yalçın, Emre Aşık, Fatih Akyel, Elvir Baliç, Haim Michael Revivo, Abdullah Ercan, Mehmet Yozgatlı, Stjepan Tomas, Servet Çetin, Emre Belözoğlu, Caner Erkin, Kazım Kazım, Mehmet Topal, Burak Yılmaz, Olcan Adın.

– Bir maçta dörder gol atanlar

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde şimdiye kadar benzer maçta bir futbolcu tarafından maksimum atılan gol sayısı 4 oldu.

Galatasaraylı Celal İbrahim, Cemil Gürgen ve Metin Oktay ile Fenerbahçeli Akıllı Rıza Sporel, karşı taraf filelere bir maçta dörder gol atma başarısını gösterdi.

– En çok görülen netice: 1-0

İki takımın 109 takvim geçmişinde, geride kalan 386 maçta en fazla görülen netice 1-0 oldu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda bütün 73 kere 1-0’lık netice ortaya çıktı, 48 defa 2-1’lik skor alındı.

– En çok mart ayında karşılaştılar

Galatasaray ile Fenerbahçe, en fazla mart, en az ise temmuz aylarında karşılaştı.

İki takım, mart ayında 51 kere birbirleriyle karşılaştı, temmuz ayında ise sadece 10 kere maç yaptı.

– En ayrı skorlu maç

İki ekip arasında geride kalan maçlarda en öbür skorlu galibiyeti, 7-0’lık sonuçla Galatasaray aldı.

İstanbul Ligi’nde 12 Şubat 1911’de yapılan maçı, Galatasaray 7-0 kazandı.

– Galatasaray’ın zaferleri

Galatasaray’ın, Fenerbahçe karşısında 109 takvim rekabette aldığı en ayrı skorlu galibiyetlerin tablosu şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç 12.02.1911 Union Club İstanbul Ligi 7 – 0 04.05.1913 Union Club Özel 6 – 0 01.10.1914 İttihatspor Özel 6 – 1 15.03.1942 Itibar İstanbul Kupası 5 – 0 18.12.1960 İnönü Birinci Lig 5 – 0 – Fenerbahçe’nin bambaşka skorlu galibiyetleri

Fenerbahçe ise rakibi Galatasaray karşısında şimdiye kadar en farklı skorlu galibiyeti, 2002-2003 sezonunun ilk yarısında Kadıköy’de yapılan maçta elde etti.

6 Kasım 2002’deki müsabakayı 6-0 şampiyon sarı-lacivertli takım, bununla birlikte lig maçlarında iki ekip arasındaki en bambaşka skorlu galibiyete imza attı.

– Fenerbahçe’nin zaferleri

Fenerbahçe’nin rakibi karşısında aldığı en ayrı skorlu galibiyetler şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Netice 06.11.2002 Fenerbahçe Süper Lig 6 – 0 23.02.1936 Fenerbahçe İstanbul Ligi 6 – 1 12.12.1976 Ankara 19 Mayıs Deprem Kupası 6 – 1 16.08.1980 İnönü TSYD Kupası 5 – 0 – En gollü maçlar

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki en gollü maçlarda, penaltılar dışında sporseverler toplam sekizer gol gördü.

Ali Sami Yen Stadı’nda 5 Haziran 1983’te yapılan lig maçında rakipler 4-4 berabere kaldı. İki takım aralarında 7 Şubat 2001’de oynanan Türkiye Kupası sanki final karşılaşması da 4-4 sonuçlandı.

– Yarıda kalan maç ve tarihi ağız dalaşı

Rakiplerin 23 Şubat 1934 tarihinde yaptıkları İstanbul Ligi maçı futbolcular arasında meydana çıkan kavga sebebiyle yarıda kaldı.

Taksim Stadı’nda yapılan maçın 60. dakikası dakikasına Galatasaraylı Kadri Dağ’ın, Fenerbahçeli M. Reşat Nayir’e attığı tekme ve Kadri’nin üstüne dürüst koşan Fenerbahçeli Fikret Arıcan’ın, Galatasaraylı Tevfik tarafından kucaklanıp, saha kenarına atılmasıyla saha bir anda karıştı. İki takım oyuncuları aralarında başlayan kavgaya tribünlerdeki seyirciler de katılınca, olaylar büyüdü.

Yarıda kalan maçın arkasında toplanan “Mıntıka Futbol Heyeti”, Türk spor tarihinin en ağır cezalarından birisini verdi ve Fenerbahçe’den 9, Galatasaray’dan 8 futbolcu elde etmek üzere toplam 17 futbolcuyu uzun süreli cezalandırdı.

Bu cezalardan en karlı meydana çıkan takım Beşiktaş oldu, sezonu rakiplerinin önünde şampiyon tamamladı.

– Yabancı hakemler

Rekabetin geçmişinde tanıdık olmayan hakemler de ödev yaptı.

Bunlar aralarında Çek, İngiliz, Yunan, İtalyan, Avusturyalı, Alman, İsviçreli, Rumen, Macar, Yugoslav, Belçikalı ve Bulgar hakemler bulunuyor.

– Tarihten yapraklar

Galatasaraylı Bahri Altıntabak, Fenerbahçeli Haysiyet Has ile Nezihi Tosuncuk, rekabet tarihinde ayrıca kendi kalesine ayrıca de rakip kaleye gol atan oyuncular oldu.

Şevki Şenlen, Raşit Çetiner, İlyas Tüfekçi, Hasan Vezir, Saffet Sancaklı ve Tanju Çolak hem Galatasaray hem de Fenerbahçe formasıyla rekabette gol atma sevinci yaşadı.

Rekabette ekip değiştiren oyuncular arasında eski takımlarında kaptanlık bandını taktıktan daha sonra aktarma olan futbolcular, Fenerbahçe kaptanıyken Galatasaray’a geçen Naci Erdem ve Galatasaray kaptanıyken Fenerbahçe’ye geçen Mehmet Oğuz olarak kayıtlarda yer aldı.

– Rekabet dostlukla güzel

Rekabetin 109 yıllık geçmişinde böylece çok centilmenlik gösterisi yaşandı.

İki kulüp arasındaki rekabette son yıllarda büyüyen gerilime karşın geçmişte futbolcu ve yöneticilerin centilmence davranışları, bu zevkli mücadeleye renk kattı.

Spor tarihçilerinin derlemelerine tarafından, bir derbi öncesinde Fenerbahçe Başkaptanı Galip Kulaksızoğlu, Galatasaraylılara, “Oberle kardeşler hasta, Hasan da sakatlanmış. Sizi karşımızda eksik kadroyla görmek istemiyoruz. Dilerseniz maçı erteleyelim.” diye haber göndererek maçın ertelenebileceğini iletti.

Fenerbahçe’nin bu önerisini kabul eden Galatasaray, oyuncuların iyileşmesinden daha sonra, 20 Ekim 1914’te yapılan durdurma maçında sarı-lacivertli rakibini 6-1 yendi.

– Beraber ev kiralayıp, ava çıkıyorlardı

Aynı kaynaklara tarafından, rekabetin yeni başladığı dönemlerde Galatasaray ile Fenerbahçe sporcuları, ortak kiraladıkları evde kalıyor ve beraber ava çıkıyorlardı.

İki ekip sporcuları geceleri bir araya gelerek sohbet ediyordu. Yeniden bir gece sohbetin koyulaştığı sırada Galatasaray’dan Ali Sami Yen, Fenerbahçelileri, “Said, yarın bizimle maçınız var. Git yat ve dinlen.” diye uyardı.

– Ertelemeyi önerdiler

Rakipler arasında 17 Kasım 1922’de yapılan maç öncesinde de ilginç bir şart yaşandı.

Bu tarihte Kadıköy’de rakiplerin maçı vardı. Maç öncesinde günlerce yağan yağmur sahayı az daha göle çevirmişti. Fenerbahçe Başkaptanı Galip Kulaksızoğlu, Galatasaray Kulübüne telefon ederek, “Saha çok fena, maçı erteleyelim.” dedi. Galatasaray Başkaptanı Necip Şahin, bunun üstüne, “Anamız bizi bugün için doğurdu Şampiyon Bey. Gelip maçı oynayacağız.” diye cevapladı. Galatasaray, Kadıköy’e gelip maça çıktı ve Fenerbahçe karşılaşmayı 3-0 kazandı.

– Birleşme durumu ve müşterek takım kurma düşüncesi

Rakiplerin kuruluşlarının ilk yıllarında birleşme durumlarının bile ortaya çıktığı, hatta iki kulüp başkanının iki taraflı ekip kurma konusunda anlaştıkları iddia edildi.

Galatasaray Kulübünün resmi yayın organı Galatasaray dergisinin 2003 Şubat sayısında, Adnan Işık’ın belgelere dayandırarak verdiği haberde, 1912 yılında Galatasaray Kulübü Başkanı Ali Sami Yen ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Hulusi Bey’in karşılıklı imzayla kayıt altına aldıkları belgenin, birleşmeseler zeka iki kulübün yabancılara karşısında müşterek bazı kurma konusunda anlaştıklarını hatta tüzüğü bile hazırladıklarını gösterdiği kaydedildi.

– Kasıtlı Olarak kaçırılan penaltı

Rakiplerin 23 Ocak 1925’te Taksim Stadı’nda yaptıkları Vatan Gazetesi Kupası maçında ilginç bir durum yaşandı.

Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı sonrası, atış öncesinde stadın büyük balkon kısmı çöktü. Fenerbahçeli Cafer Çağatay, bu gelişme üzerine penaltı atışında topu bilerek kaleci Ulvi Yanal’a teslim etti.

– Karma ekip: “FenerSaray”

Fenerbahçe ile Galatasaray, 1934 yılında Türkiye’ye davet ettikleri yabancı takımlarla birer kere hazırlık maçı yaptıktan sonradan, üçüncü maçı “Fenerbahçe-Galatasaray Karması” şeklinde oynadılar.

Bu karmanın forması ise iki kulübün renklerinin karışımı olan lacivert, sarı ve kırmızıdan oluştu.

– Merhum Canaydın’dan centilmenlik dersi

Son yıllarda iki ekip arasındaki maçların genelinde olaylar yaşanırken, Galatasaray Kulübünün merhum Başkanı Özhan Canaydın, rekabete centilmence yaklaşımıyla beğeni aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin 6 Kasım 2002’de Kadıköy’de rakibine 6-0’lık sonuçla tarihi hezimete uğradığı maçta, başkan sıfatıyla birincil Fenerbahçe derbisini izleyen Özhan Canaydın’ın, rakibinin attığı golleri alkışlayarak Fenerbahçeli yöneticileri kutlaması, maça damgasını vurdu.

Merhum Canaydın’ın bu centilmenlik gösterisi kendi camiasından bir takım tepkiler görse de Dünya Fair Play Konseyi (CIFP) göre 2002 Dünya Fair Play Ödülü’ne bedel görüldü. Özhan Canaydın keza, bu davranışı sebebiyle Türkiye Ulusal Olimpiyat Komitesi (TMOK) göre düzenlenen Fair Play Sportif Davranış Ödülü’nü aldı.

Fenerbahçe sahasında, Galatasaray deplasmanda sıkıntılı