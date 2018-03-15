Fenerbahçe – Galatasaray derbisinde ilk 11 opsiyonları

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbi öncesinde her iki takımda da sahaya çıkacak olan ilk 11’ler şekillenmeye başladı.

Tepe yarışına tutunmak için mutlak zorunda olan Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman’ın Valbuena, Isla ve Mehmet Ekici konusunda nasıl bir karar vereceği çoktan merakla beklenmeye başlanırken; Kocaman’ın kadroda bir sürpriz yaparak Ekici’yi Galatasaray aleyhinde birincil 11’de görevlendirebileceği de kulislerde konuşulmaya başlandı.

Sarı-lacivertli takımın son antrenmanlarında Ekici ile yakından ilgilenen ve oyun planları aralarında yer veren Kocaman’ın son strateji antrenmanda sağ bekte Şener ve Isla konusunda da son kararı vereceği açıklama edildi.

Savunma ağırlıklı bir taktik ve oyuncu seçimlerinden nedeniyle ligin başından bu yana eleştiri oklarının hedefinde olan Kocaman’ı Galatasaray karşısında daha ofansif bir kadro ile uğraş etmesi konusunda us birliğine varan sarı-lacivertli taraftarlar, Valbuena ve Ekici’nin birincil 11’de olmasını istiyor.

Galatasaray’da ise teknik direktör Fatih Terim’in Kadıköy’e çıkartacağı ilk 11, bir futbolcu dışında büyük oranda belirli. Eldeki kadro gereği savunma kurgusunda değişiklik yapması olası olmayan Terim, orta alanda Fernando ve Donk’tan birini seçim edecek veya orta bölge kurgusunu Fernando, Donk ve Selçuk üstüne kurarak şu esas kadar hiç denemediği bir kadroyu sahaya sürecek. Terim’in hamle hattındaki opsiyonlarından biri de Sinan Gümüş üstüne. Belhanda’yı yedek kulübesine çekerek Konyaspor maçında attığı golle sarı-kırmızılı takıma yaşam veren Sinan Gümüş’ü hücum hattında kullanabileceği konuşulan Terim, bu hamleyi de yaparsa göreve geldiği günden bu yandan ilk kez bir lig maçında Sinan Gümüş’ü 11’de başlatmış olacak.

FENERBAHÇE’NİN KADRO OPSİYONLARI





GALATASARAY’IN KADRO OPSİYONLARI

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Kaynak: www.sporx.com

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