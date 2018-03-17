Fenerbahçe derbisine giden Galatasaray taraftarı, otobüsten düştü!

Galatasaray taraftarları, Süper Lig’in 26 . haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmada takımlarını desteklemek için Türk Telekom Arena önünde toplanarak güvenlik güçleri eşliğinde otobüslerle Ülker Stadı’na gitti.
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Bir Galatasaray taraftarı Ülker Stadı’na az bir mesafede otobüsten düştü.
Otobüsten düşerek yaralanan taraftar, hemencecik hastaneye kaldırıldı. Otobüsteki öteki Galatasaray taraftarları ise nefret edilen şey doymuş bakışlarla taraftarın sağlık durumunu izledi.
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Kaynak: www.sporx.com
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