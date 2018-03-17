Fatih Terim’in son dakikada güldüğü işte O AN…

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in maçın 89. dakikasındaki hatıra kameraya yansıdı… 89. dakikada frikik şampiyon Galatasaray’da Maicon’un füzesi direkten dışarı çıkarken, Fatih Terim büyük hayret yaşadı.

Kaçan golün ardındaki gözlerine inanamayan Fatih Terim, tepkisini gülerek verdi. Sarı-kırmızılıların çalıştırıcısının bu hatıra yayıncı kuruluş beIN Sports ekranlarında yer aldı

Fatih Terim maçın ardındaki kaçan gollere uyarı çekerken, “Doğrusu oyun memnun etme etti. Defansı organize edersiniz, hücumu stratejisi kurgulayabilirsiniz, tüm taktik anlayışı ortaya koyarsınız. Ama top çizgiyi geçmeyince yapacak bir şey kalmaz” dedi.

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Kaynak: www.sporx.com

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