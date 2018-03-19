Fatih Terim’in “Nerede kalmıştık” tweeti sonrası yaşananlar

SPORX ARAŞTIRMA: Spor Toto Süper Lig’in 26. haftası kritik Fenerbahçe-Galatasaray ve Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçlarının ardından tamamlanırken, Galatasaray liderlik koltuğunu ulusal maç arası öncesinde bırakmadı.

Galatasaray, haftayı 54 puanla lider kapatırken derbide alınan 0-0’lık beraberliğe rağmen Fatih Terim döneminde sarı-kırmızılı takımın başarısı dikkatlerden kaçmadı. Fatih Terim’in gelişi keza Galatasaray takımını ve camiasını etkilerken keza de rakipler üzerinde olumsuz bir hava yarattı.

Galatasaray, Fatih Terim dönemine ligdeki Göztepe maçıyla başlarken, o maçtan 26. haftaya kadar ligde şampiyonlu yarışındaki takımlar aralarında en az hasarı sarı-kırmızılı ekip aldı. Galatasaray’ın şampiyonlum yarışındaki diğer rakipleri ise daha artı kayıp yaşadılar.

Fatih Terim’in gelişinin ardından Süper Lig’de şampiyonluk yarışındaki takımlar arasında en fazla kaybı Aykut Kocaman’ın çalıştırdığı Fenerbahçe yaşadı. Sarı-lacivertli takım 10 haftalık süreçte 16 puan toplarken, 14 puanlık ciddi bir kayıp yaşadı..

Fenerbahçe’nin gerisinde Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ise bu süreci 10 puan kaybıyla geçirdi.

İşte Fatih Terim’in Galatasaray’da göreve geldiği haftadan daha sonra Süper Lig’deki üstünlük yarışı… (Son 10 hafta)