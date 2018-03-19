Fatih Terim’in karanlıkta taraftara söylediği sözler belli oldu

Fatih Terim, derbi sonrası Kadıköy’e gelen taraftarlara teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

2011-12 sezonunda Kadıköy’de üstünlük kupasını karanlıkta teslim bölge deneyimli hoca, yine ışıkların söndüğü bir anda sahaya çıktı ve sarı-kırmızılılarla sohbet etti.

Büyük ilgi gören Terim, “Herkesin emeğine, yüreğinize afiyet. Burada bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkürler… Üstünlük yolunda hep birlikte yürümeye devam edeceğiz” sözlerini kullandı.

İLGİLİ VİDEO

——————————-

Kaynak: www.sporx.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







