Fatih Terim’in Kadıköy’de soyunma odasındaki o konuşması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçının peşinde futbolcularını tebrik ederken, kendilerini galip kabul ettiğini söyledi.

Terim’in soyunma odasında, “Elbette buraya kazanmak için gelmiştik lakin en azından kaybetmedik. Kazanabileceğimiz bir maçtı lakin olmadı. Şans da yanımızda değildi. Siz elinizden geleni yaptınız” diye konuştuğu öğrenildi.

Terim’in, alınan puandan ziyade sergilenen futbolu överken, “Sonuçta üstünlük yolundaki bir rakibimizle sahasında oynadık. Burada, bu atmosferde özgüvenli olan taraftık. Galip Gelmek için elinizden geleni yaptınız fakat bahtsız bir golle yenilebilirdik de” ifadelerini kullandığı bildirildi.

öte taraftan sarı-kırmızılı teknik adamın, Gomis, Belhanda ve Feghouli’nin gününde olmamalarının kaçan galibiyetin esas nedeni olarak gördüğü bildirildi. Terim’in bu performanslara rağmen bütün takımı maçtan daha sonra tebrik ettiği öğrenildi.

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Kaynak: www.sporx.com

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