Fatih Terim’in Galatasaray’daki şampiyonluk hesabı

Kritik Fenerbahçe maçından 0-0’lık beraberlikle meydana çıkan Galatasaray skordan hoşnut… Ayrıca fazla zorlu bir deplasmandan yenilmeden çıkan ayrıca de rakibiyle puan farkını koruyan Sarı-Kırmızılılar artık kalan 8 maça kilitlendi. Teknik direktör Fatih Terim 21. şampiyonluğu getirecek şifreyi belirledi.

ÇOK BÜYÜK BİR ADIM ATARIZ



Tecrübeli öğretmen, futbolcularına “Bundan Böyle hem maç final. Fakat evimizde Trabzon, Başakşehir ve Beşiktaş maçlarını kazanırsak şampiyonluk yolunda dev bir atım atarız” dedi.

ALNINIZDAN ÖPÜYORUM



Derbide ortaya konan mücadeleden nedeniyle takımı kutlayan Terim, “Hepinizi alnınızdan öpüyorum. Galibiyeti kaçırdık ama Galatasaray ruhunu ortaya koyduk” diye konuştu

KRİTİK HAFTALAR BAŞLIYOR

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, şampiyonluk yarışının kendisi için en zorlu dönemine girdi.

Fenerbahçe deplasmanından 1 puan çıkararak 26. haftayı da zirvede tamamlamayı garantileyen sarı-kırmızılı takım, önündeki 5 lig haftasında engebeli müsabakalar oynayacak.

Galatasaray, gelecek 5 haftada sırasıyla evinde Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği, sahasında Medipol Başakşehir, muhalif sahada Aytemiz Alanyaspor ve Türk Telekom Stadı’nda Beşiktaş ile karşılaşacak.

– Zorlu maçları evinde

Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte, son yıllarda yenmekte zorlandığı Trabzonspor’un yanı sıra üstünlük yarışındaki zinde rakiplerinden Medipol Başakşehir ve Beşiktaş’ı konuk edecek.

Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş müsabakalarını Türk Telekom Stadı’nda oynayacak Galatasaray, taraftar desteğini arkasına alarak çaba verecek.

Şampiyonluk yarışının kritik dönemindeki engebeli maçlarına taraftarı önünde çıkacak sarı-kırmızılılar, iç sahadaki başarılı performansına güveniyor.

Galatasaray, bu sezon ligde çıktığı 13 iç saha maçında 12 başarı ve 1 birliktelik alıp, hiç yenilmedi.

– Ilk yarıda 9 puan kaybetti

Sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk yarısında laf konusu 5 maçlık periyotta 9 puan kaybetti.

Sezona iyi başlangıç yapan ancak sonrasında fena bir dönem geçiren Galatasaray, birincil yarıda deplasmanda oynadığı Trabzonspor (2-1), Medipol Başakşehir (5-1) ve Beşiktaş (3-0) maçlarından puan çıkaramadı.

Bu süreçte sahasında oynadığı Gençlerbirliği (5-1) ve Aytemiz Alanyaspor (2-0) maçlarını kazanan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde yenilgisiz yoluna devam etti.

– Yükseklik yarışında belirleyici olacak

Galatasaray’ın önündeki 5 maçlık seride toplayacağı puanlar, şampiyonluk iddiasını sürdürmesi anlamında belirleyici olacak.

Süper Lig lideri sarı-kırmızılı ekibin Beşiktaş ile 31. haftada yapacağı derbi maçla noktalayacağı bu serinin sonunda bulunacağı nokta, üstünlük yolundaki iddiasını büyük oranda ortaya koyacak.

Sezonun birincil yarısında bu seriye Medipol Başakşehir’in 6, Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın ise 8 puan önünde giren Galatasaray, ardından fena bir performans ortaya koydu. Yaşadığı puan kayıpları sonrası Beşiktaş derbisinin ardındaki liderliği Medipol Başakşehir’e kaptıran sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın ise puan farkını 3’e indirmesini önleyememişti.

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Kaynak: www.sporx.com

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