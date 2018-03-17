Fatih Terim’in derbi öncesinde motivasyon sözleri

Teknik Direktörü, engebeli derbi öncesinde futbolcularına galibiyet için bir futbol aşılamaya çalıştı.

Deneyimli teknik adam, öğrencileriyle yaptığı son toplantıda Kadıköy’deki dev randevu için beklentisini ve arzusunu dile getirdi. Öğrencilerini bu karşılaşmaya sıralamak için motivasyon becerisini konuşturan Terim, üç puanın önemine uyarı çekerek şunları söyledi:

“Bu ligin lideri biziz. Burada tesadüf eseri bulunmuyoruz. Kadıköy’de alınacak bir galibiyet fazla amaç açıklama eder. Birincisi, galibiyet hasretine son veririz. İkincisi, üstünlük yolunda önemli bir virajı geçeriz ve bu moralle hedefimize dürüst gideriz. Bu maçı kazanmamız rakiplerimizden Fenerbahçe’yi de devre dışı bırakır.“

Sarı-kırmızılıların teknik patronu, konuşmasını şöyle devam ettirdi:

“Yenilmek bize yalnızca bir üstünlük kaybettirir. ise fazla şey kazandırır. Beraberlik olur ya işimize geliyor lakin sizden kazanmaktan başka bir şeyi aklınıza getirmemenizi istiyorum. Çünkü biz daha iyi takımız. Stres de, baskı da rakibimizin üzerinde olacak” yorumunda bulundu.

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Kaynak: www.sporx.com

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