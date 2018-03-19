Fatih Terim’e Mahmut Uslu’dan isyan; “Kaldırsana adamlarını”

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maça damga vuran isimlerden biri de Mahmut Uslu oldu. Sarı-kırmızılı oyuncuların yere düştükten daha sonra uzun süre kalkm iddia eden Mahmut Uysal, tribünde oturduğu yerden ayağa kalkıp duruma ayaklanma etti.

Maç oynanırken Galatasaray’ın yere yatarak süre çaldığını iddia eden yönetici Mahmut Uysal ayağa kalkıp hakeme karşın hareketleriyle bağırdı.

Yumuşak Başlı’nun Fatih Terim’e, “Kaldırsana adamlarını yerden yatmaya mı geldiniz buraya, oynayın oynayın futbol oynayın” şeklinde seslendiği belirlendi.

Mahmut Uslu maçtan önce yaptığı açıklamada da, “Bu maçı artı düşünmüyorum. Bizim için bayağı bir maç. Bir sonraki maç bizim için daha önemli. Galatasaraylılar’ın ne tanımlama yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Biz yalnızca kendi işimize bakıyoruz. Galatasaray’ı her şartta yeneceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: www.sporx.com

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