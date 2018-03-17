Fatih Terim’den yıldızlara “Sakinlik” uyarısı

Süper Lig’in 26. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Şampiyonluk yarışında lider Galatasaray’dan 6 puan geride olan Fenerbahçe, tarihî rakibini Kadıköy’de ağırlayacak. Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak derbiyi Bülent Şimşek yönetecek. Derbi sonucu, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek.

Galatasaray zorlu deplasmandan zaferle ayrılarak hem puan farkını 9’a çıkarıp zirvedeki yerini desteklemek, keza de 19 yıllık Kadıköy’deki galibiyet hasretini dindirmek istiyor. Fenerbahçe ise sahasındaki maçı kazanıp yarışa tutunmak ve Kadıköy geleneğini sürdürmek peşinde. Konut sahibi F.Bahçe’de iki futbolcunun sakatlıkları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle Hollandalı santrfor Vincent Janssen ile millî sol bek İsmail Köybaşı derbide olmayacak. G.Saray’da ise ligde son oynanan A. Konyaspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mariano, Fenerbahçe’ye karşısında sahaya çıkma şansını kaçırdı. Sakatlığının tedavisi süren Eren Derdiyok da derbide forma giyemeyecek.

KÖKLÜ DEĞIŞIKLIK ZAMANI!

Süper Lig’de zirvenin sahibi Galatasaray, bugün şampiyonluğun büyük düğümlerinden birini çözmeyi hedefliyor. Günlerdir taktik planların yanı sıra, psikolojik olarak da takımını derbiye hazırlayan teknik direktör Fatih Terim, futbolcularına sıklıkla öz güven vurgusu yaptı. Deneyimli teknik adam, Kadıköy’de 19 yıldır süren negatif seriyi kırmayı hedefliyor. Takıma “Kendi oyun karakterimizi sahaya yansıttıktan sonradan kazanmamız için hiçbir sebep yok, yeter oysa antrenmanda uyguladıklarımızı sahaya yansıtalım” diye seslenen Fatih Terim, takımına güveniyor. 2011-12 sezonunda Kadıköy’de şampiyonluk kupası kaldıran deneyimli çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takımın Kadıköy’deki son galibiyetinde de Galatasaray’ın başındaydı.

SAKIN KALACAKSINIZ

Takımın yıldız isimlerinden Belhanda ve Feghouli’nin yanı sıra Maicon ile bambaşka bir tavır gerçekleştiren Fatih Terim, maç içinde saldırgan olmamalarını, ağirbaşli kalmaları gerektiğini anlatıp “Maç her tarafında 11 kişi uğraş etmemiz çok önemli” ikazında bulundu. Hem Serdar Aziz’e ikili mücadelelerde deha kontrollü olmasını söyleyen Terim, sakatlıktan dönen Fernando’ya da itinalı olmasını, riskli oynamamasını söyledi.

Galatasaray’da Fatih Terim ve takımın yanı sıra taraftar ve idare de galibiyete kilitlenmiş durumda. Sarı-kırmızılı yöneticiler, teknik heyete güven mesajları gönderirken, taraftarların da takıma inancı yüksek.

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Kaynak: www.sporx.com

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