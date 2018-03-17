Fatih Terim’den Nagatomo itirafı

, derbinin peşinde gelecek sezon planları hakkında da bir itirafta bulundu.

Fatih Terim, geldiği dönemden bu yandan kısa süre içinde takıma armoni karşılayan Nagatomo hakkında önemli bir tanımlama yaptı.

Deneyimli teknik adam Japon oyuncuyu takımda yetişmek istediğini dile getirirken, ”Nagatomo bizim, ‘İyi fakat aldık.’ diyebileceğimiz bir futbolcumuz. Yalnızca futboluyla değil, karakteriyle de bize harmoni sağlayan biri. Takımımızda gelecek sezon da devam etmesini isterim” ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Yuto Nagatomo’yu devre arasında Serie A ekiplerinden Inter’den kiralamıştı.

İtalyan basınında daha önce yer alan haberlerde de sarı-kırmızılı takımın Inter ile sezon bitmeden önce Nagatomo’nun bonserivisi konusunda görüşme yapacağı belirtilmişti.

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Kaynak: www.sporx.com

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