Fatih Terim’den Muslera’ya derbi uyarısı

‘da teknik direktörduran top zaafına uyarı çekmiş ve hafta başından itibaren Fenerbahçe’nin fazla etkin olduğu bu husus için özel incelemeler yaptırmıştı. Terim bu konuda‘nın da dikkatini çekti.

Sarı-kırmızılı teknik kadro, Fenerbahçe’nin duran toplarda Fernando, Souza, Mehmet Topal, Skrtel ve Neustadter gibi hava hakimiyeti yüksek oyuncularının artı olmasından dolayı Muslera’nın mutlaka bu toplara çıkmasını istediği bildirildi. Nagatomo, Linnes gibi kısa beklerin dezavantaj olacağını belirleyen teknik takım, ön alandaki Selçuk’un yanı sıra Feghouli, Belhanda ve Rodrigues’in de bedenen bu toplarda asistan olamayacağını düşünüyor.

Bu dezavantajı ortadan kaldırmak için Muslera’ya, tehlike alıp bu toplara çıkması söylendi. Keza Gomis ve Fernando da rakibin kullandığı duran toplarda savunmasına asistan olacak.

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Kaynak: www.sporx.com

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