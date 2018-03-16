Fatih Terim’den Hasan Şaş’a Kadıköy uyarısı!

teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe ile Kadıköy’de oynanacak derbi maç öncesinde takımı ve bilhassa Hasan Şaş’ı uyardı. İşte detaylar…

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımını yarınki derbiye ilk önce psikolojik olarak hazırlıyor. Terim, Kadıköy’de 19 yıldır galip gelinmemesinin temelinde psikolojik faktörler yattığını belirterek, başarı için parolasını ‘psikolojik direnç’ olarak belirledi.

Terim, oyuncularıyla keza toplu hem de birebir yaptığı görüşmelerde Kadıköy’de psikolojik olarak tesir altında kalmamaları yönünde konuşmalar yaptı. Terim, “Strateji ve iyi futbol cilalı lakin bu derbilerde en önemlisi psikolojik savaştı. Bunu aklınızdan asla çıkarmayın” dedi.

Provokasyonlara gelmeyin

Fenerbahçe’nin 6 puan önünde sahaya çıkacaklarını andıran Terim, “Fark doğruca her dakika lehimize işleyecek, unutmayın” dedi.

Mental hazırlığa daha fazla siklet veren Terim, “Psikolojik olarak da Kadıköy’e ayrıcalıklı gidiyoruz. Taraftarın, yerine koyma kulübesi ve futbolcuların sizi provoke etmesine müsade vermeyin. Sakin kalın ve katiyen muhtemel provokasyonlara kapılmayın. Oyunu denetleme ettiğimiz sürece istediğimizi alırız. Bunu bozabilecek bir kusur ya da sürprize müsade vermenizi istemiyorum” dedi.

‘Hasan senden rica ediyorum sakin kal’

Maçın psikolojik bir savaş içinde geçeceğini kaydeden Terim, yardımcılarını da keza uyardı. Özellikle fazla heyecanıyla tanıdık Hasan Şaş’ı özenli olması konusunda uyaran Terim, son Atiker Konyaspor maçında yaşanan sahnelerin tekrarını istemedi. Deneyimli teknik adamın, “Kadıköy’de böyle hareketler istemiyorum ve cümbür cemaat kendisine h,kim olmasını bilhassa istiyorum.

Takımı ve oyunu gerecek tek bir hareket istemiyorum. Bilhassa Hasan… Senden maç her tarafında sakin kalmasını rica ediyorum” dediği öğrenildi.

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Kaynak: www.sporx.com

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