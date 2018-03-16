Fatih Terim’den Belhanda’ya özel görev!

Birincil yarıdaki Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 birey bırakan Younes Belhanda, Fatih Terim’in göreve gelmesinin arkasında önce yedek kalmış gerisinde bitmiş forma şansı bulup, çıkışa geçmişti.

Belhanda’yı derbiye özel olarak hazırlayan kurt hocanın, Faslı yıldızdan orta sahadaki ataklara istikamet verip daha çok mesuliyet alması yönünde uyarıda bulundu. Belhanda’dan, Gomis’e daha çok yardım sağlamasını isteyen Terim, keza “Kaleyi gördüğün anda sert şutlarla yokla” şeklinde de talimat verdi.

GÜVEN AŞILADI, LAF ALDI

Yıldız oyuncuya motivasyon aşılayan İmparator, “Bu maçlar senin gibi oyuncuların daha pozitif yükümlülük alması gereken maçlar. Tüm potansiyelini vermelisin. Sende de bu kalite var” diyerek özgüven verdi. Faslı oyuncunun da hocasına ‘En iyi Belhanda’yı’ izlettirmek için laf verdiği belirtildi.





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Kaynak: www.sporx.com

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