Fatih Terim’den Belhanda’ya özel görev!

Belhanda’yı derbiye özel olarak hazırlayan kurt hocanın, Faslı yıldızdan orta sahadaki ataklara istikamet verip daha çok mesuliyet alması yönünde uyarıda bulundu. Belhanda’dan, Gomis’e daha çok yardım sağlamasını isteyen Terim, keza “Kaleyi gördüğün anda sert şutlarla yokla” şeklinde de talimat verdi.
GÜVEN AŞILADI, LAF ALDI
Yıldız oyuncuya motivasyon aşılayan İmparator, “Bu maçlar senin gibi oyuncuların daha pozitif yükümlülük alması gereken maçlar. Tüm potansiyelini vermelisin. Sende de bu kalite var” diyerek özgüven verdi. Faslı oyuncunun da hocasına ‘En iyi Belhanda’yı’ izlettirmek için laf verdiği belirtildi.
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Kaynak: www.sporx.com
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