Fatih Terim: “Fenerbahçe’yi yenmek için her şeyi denedik”

Galatasaray’ın Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldığı maçın arkasında sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe karşı için her şeyi yaptıklarını açıklayan Terim, “Oyun beni tatmin etti. Defansı organize edersiniz, atak stratejilerinizi uygulayabilirsiniz lakin top çizgiyi geçmeyince yapacak bir şey kalmaz. “Pozisyon oyununu iyi oynadık. Natürel puan farkı, kaybedince olacak koşul, onun için rakibimizle olan farkı koruma, hepsine baktığımızda ola ki beraberlik iyi duruyor gibi lakin alt etmek için çok uğraştık. Pozisyonlar da bulduk, olmadı” dedi.

Taraftara açık olarak yapılan antrenman hakkında da konuşan Terim, “Bir Defa, geçen günkü idmana gelen gelmeyen Galatasaray taraftarlarına ebedi teşekkür ediyorum. Fazla nezaketli davrandılar. Bugünkü maçı düşünerek seyirci fantastik nazik, anlayışlı davrandı bize. Galatasaray camiasıyla aramızdaki mesafeyi birazcık daha kapatacağız, böylece gözüküyor. 28 bine yakın seyirci, nasıl olursa olsun bizim bile bir takım maçlarımızda tribünde yoktu. Bu bize olan sevgiyi, inancı gösteriyor. Bundan sonra bu herif aktivitelerimiz sürecek” biçiminde konuştu.

Şampiyonluk yarışını da değerlendiren Terim, “İç saha dış saha diye bir şey yok, çıkıp oynuyoruz. Ben takımıma güveniyorum, inanıyorum, hemen da iyi durumdayız. Ulusal Takım dönüşünde iç sahadaki maç ile başlayarak bir galibiyet serisi daha yetişmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: www.sporx.com

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