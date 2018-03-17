Fatih Terim: “50 sene Kadıköy’de kazanmayalım, şampiyon olalım”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında aldıkları 0-0’lık beraberliğin peşinde açıklamalarda bulundu ve Kadıköy’de uzun süredir kazanamamalarının önemli olmadığını açıklama etti.

“FENERBAHÇE İLE OYNAMAK BASIT DEĞIL”

Karşılaşmanın gerisinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Terim, Fenerbahçe ile deplasmanda oynamanın zorluğuna değinerek, “Deplasmanda Fenerbahçe ile oynamak hiç kolay yok. Düşüncelerimizin büyük bölümünü sahaya yansıttık. Top çizgiyi geçmeyince yapacak bir şey yok. Bugün böylece bir gündü. Elimizden gelen her şeyi yaptık.” dedi.

“50 YIL KAZANAMAYALIM, ŞAMPIYON OLALIM”

Fenerbahçe deplasmanında kazanamama serisinin 22 maça çıktığının hatırlatılması üstüne Terim, “Ben böyle bir istatistiğe takılmıyorum. Bizim burada çok güzel unutulmazlarımız var. Bir maçı kazanmışsınız ya da kaybetmişsiniz ne olur? Biz 50 yil burada Fenerbahçe’yi yenemeyelim fakat kazanan olalım. Bizim burada manâlı unutulmazlarımız var ve o daha kayda değer bizim için. Biz ona takılmıyoruz. Bizim için bu istatistik önemli yok.” ifadelerini kullandı.

“GALATASARAY’IN FELSEFESİ KAZANMAKTIR”

Derbideki sonucu 1 puan kazanılmış olarak mı yahut 2 puan kaybedilmiş olarak mı gördüğü şeklindeki soruya sarı-kırmızılı teknik adam, “Galatasaray felsefe olarak nerede kazanamadıysa, puan kaybetmiştir. Üç puan alınamayan tekrar puan kaybı vardır. Sonuçta lideriz ve 2 puan bırakıyoruz. Bunun tesellisi var çünkü Fenerbahçe rakiplerimizden biri. Onun dışında 3 puan haricindeki her netice bizim için kayıptır.” yanıtını verdi.

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Kaynak: www.sporx.com

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