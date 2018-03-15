Eski Almanya Cumhurbaşkanı, Fikret Orman’ı ziyaret etti

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Almanya‘nın eski cumhurbaşkanı Christian Wilhelm Walter Wulff, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman‘ı ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Park’ta, sıcak bir atmosferde geçen görüşmenin arkasında Wulff ile Fikret Orman’ın anı fotoğrafı çektirdiği belirtildi.

Beşiktaş Müzesi’ni de ziyaret eden Wulff’un, müze danışmanı Zülal Gök’ten de veri aldığı ve stadı gezdiği aktarıldı.

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Kaynak: www.sporx.com
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